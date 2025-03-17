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ŞOK'ta 15-18 Mart indirimleri: Geçen senenin Mart fiyatları ile ŞOK aktüel ürünleri! Bu hafta ŞOK marketlerde tavan ve iç cephe boyaları, merdiven, fırça çeşitleri, akım korumalı priz...

ŞOK marketlere bu hafta evinize renk katacak ürünler, büyük indirimlerle geldi! ''Evimizi Yenilemeyi Seviyoruz'' adıyla yayımlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Merdiven, akım korumalı priz, bant ve fırça çeşitleri işe duş başlıkları raflarda yerini aldı. Öte yandan Mart ayı boyuna 100 kalem gıda ve temizlik ürünlerinde geçen senenin fiyatları uygulanacak. İşte, bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15-18 Mart...

ŞOK'ta 15-18 Mart indirimleri: Geçen senenin Mart fiyatları ile ŞOK aktüel ürünleri! Bu hafta ŞOK marketlerde tavan ve iç cephe boyaları, merdiven, fırça çeşitleri, akım korumalı priz... - 1

ŞOK aktüel kataloğu 15-18 Mart indirimlerini halka duyurdu! Raflarda alıcılarını bekleyen aktüel ürünlerin yanı sıra gıda ve temizliğe dair 100 çeşit üründe de geçen yılın mart ayı fiyatları uygulanıyor. Evini yenilemeyi isteyen, değişiklik sevenler için bu hafta sonu ŞOK marketlerde boyadan ruloya kadar tüm ürünler indirimde! 15-18 Mart  ŞOK ürünleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

ŞOK'ta 15-18 Mart indirimleri: Geçen senenin Mart fiyatları ile ŞOK aktüel ürünleri! Bu hafta ŞOK marketlerde tavan ve iç cephe boyaları, merdiven, fırça çeşitleri, akım korumalı priz... - 2

15 - 18 MART ŞOK HAFTA SONU AKTÜEL ÜRÜNLER

4+4 Luiza Merdiven 849 TL,

3+1 Luiza Mrdiven 599 TL,

1.5 metre Akım Korumalı Priz 219 TL,

5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 149 TL,

7,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 499 TL,

10 litre Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL,

2 numara Plastik Saplı Kesitirme Fırça 24,95 TL,

3 numara Plastik Saplı Kesitirme Fırça 34,95 TL,

20 cm Rulo Saplı 69,95 TL,

25 cm Rulo Saplı 34,95 TL,

Tüylü Bez Elektrik Bandı 49.95 TL,

10 metre Tape-Tamir Bandı Gri 24,95 TL,

3 metre Ultra Clear Sızdırmazlık Bandı 49,95 TL,

75 cm Magnet Bandı 49,95 TL,

5 metre Halı Bandı Çift Taraflı 29,95 TL,

1 metre Merdiven Su Bariyeri 89, 95 TL,

2 metre Çift Taraflı Köpük Bant 19,95 TL,

3,2 metre Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı 69,95 TL,

Nano Bant Magic Tape 29,95 TL,

Hazır Ebat Montaj Bandı 19,95 TL

ŞOK'ta 15-18 Mart indirimleri: Geçen senenin Mart fiyatları ile ŞOK aktüel ürünleri! Bu hafta ŞOK marketlerde tavan ve iç cephe boyaları, merdiven, fırça çeşitleri, akım korumalı priz... - 3

ŞOK marketler 100 üründe mart ayı boyunca indirim olacak. Söz konusu ürünler geçtiğimiz senenin mart ayı fiyatı ile satışa sunuluyor. Ürünler stoklarla sınırlı ve 31 Mart günü son buluyor.

ŞOK'ta 15-18 Mart indirimleri: Geçen senenin Mart fiyatları ile ŞOK aktüel ürünleri! Bu hafta ŞOK marketlerde tavan ve iç cephe boyaları, merdiven, fırça çeşitleri, akım korumalı priz... - 4
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