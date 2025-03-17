ŞOK'ta 15-18 Mart indirimleri: Geçen senenin Mart fiyatları ile ŞOK aktüel ürünleri! Bu hafta ŞOK marketlerde tavan ve iç cephe boyaları, merdiven, fırça çeşitleri, akım korumalı priz...

ŞOK aktüel kataloğu 15-18 Mart indirimlerini halka duyurdu! Raflarda alıcılarını bekleyen aktüel ürünlerin yanı sıra gıda ve temizliğe dair 100 çeşit üründe de geçen yılın mart ayı fiyatları uygulanıyor. Evini yenilemeyi isteyen, değişiklik sevenler için bu hafta sonu ŞOK marketlerde boyadan ruloya kadar tüm ürünler indirimde! 15-18 Mart ŞOK ürünleri...