Söküp tekrar yapıyorlar: Yüzde 85'i yurt dışına gönderiliyor



İşimizi seviyoruz ve severek yapıyoruz. Yenilediğimiz kilimlerin yüzde 85’lik bölümünü yurt dışına gönderiyoruz. İtalya, Fransa ve İngiltere gibi, Asya ülkelerinden Japonya’ya hatta Amerika’ya da gönderdiğimiz yerler var. Amerika’daki evler büyük olduğu için büyük ölçüler kullanıyorlar. 6 metrekare ile 13-15 metreye kadar çıktığı oluyor.



