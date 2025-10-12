Söküp tekrar yapıyorlar: Yüzde 85'i yurt dışına gönderiliyor
Aksaray'da halı ustası Ali Söylemez (73) Anadolu’da 40-60 yıl önce kök boyadan dokunan kilimleri söktürüp, yeniden farklı desenlerde dokutuyor. Söylemez, “Anadolu’nun bu güzel kilimlerini yurt dışından gelen taleplere göre model ve şekil veriyoruz. Avrupa’nın stüdyo tipi dairelerini bizim işlediğimiz kilimler süslüyor. Yenilediğimiz kilimlerin yüzde 85’lik bölümünü yurt dışına gönderiyoruz” dedi.
Ali Söylemez, İstanbul'da çıraklıkla başladığı halıcılık mesleğinde 52’nci yılını doldurmanın gururunu yaşıyor.