SOL PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - SOL PARTİ Belediye Başkanı Aday Listesi
SOL PARTİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il SOL PARTİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için SOL PARTİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL SOL PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Kocaeli: İlkay Deniz Torun Yüce
- Malatya: Ali Osman İzci
- Sakarya: Kazım Bibinoğlu