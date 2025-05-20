Solaryumda unutuldu, hastanelik oldu! Uzmanı uyardı: Kanser nedeni, DNA'da birikiyor
Kocali'de girdiği solaryumda 22 dakika unutulan kadının vücudunda ciddi yanıklar oluştu ve hastanelik oldu. Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, solaryumun vücutta bıraktığı ciddi hasarlara dikkat çekti. Haber: Aydan Durak / ntv.com.tr
Kocaeli'de 33 yaşındaki Gülşah Bodur, gittiği bir güzellik merkezinde solaryum hizmeti aldı. Bodur'un solaryum seansı sırasında cihazın otomatik kapanma sistemi devre dışı kaldı. Normalde 10 dakikada durması gerektiği solaryum kabininde 22 dakika boyunca kalan genç kadının vücudunda da ciddi yanıklar oluştu ve hastanelik oldu. Yaşanan bu olay sonrasında Gülşah Bodu, hizmet aldığı işletmeye dava açtı.