Solaryumda unutuldu, hastanelik oldu! Uzmanı uyardı: Kanser nedeni, DNA'da birikiyor

SOLARYUM 1. DERECE KANSEROJEN SINIFINDA

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından da 1. derece kanserojen sınıfın yer aldığını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş Solaryum yoğun ultraviyole maruziyeti ile beraber bronzlaşmak için kullanılan bir yöntem aslında. Ancak sağlık açısından ciddi riskleri var. Solaryum özellikle melanım gibi en tehlikeli cilt kanseri türüne yol açabiliyor. Özellikle daha erken dönemde, daha erken yaşta başlandığında, uzun süre alındığında da o risk daha fazla artıyor. Ama Melanoma dışında bazal hücreli kanser, su kanlı hücreli kanser gibi diğer cilt kanserlerinin görülme sıklığını da ciddi olarak arttırıyor" dedi.



GÖZ SAĞLIĞI İÇİN RİSK



Solaryumun yoğun UV ışınları nedeniyle DNA hasarına neden olduğunu söyleyen uzman isim bu durumu şöyle açıklıyor;



"DNA hasarına sebep olduğu için de kanserojen etki gösteriyor. Dolayısıyla kanser riskini total olarak arttıran bir durum, yoğun ultraviyole maruziyeti. Bunun dışında göz sağlığının ciddi zararları olabiliyor. Koruyucu gözlük kullanılmadığında başta katarakt, fotokeratit gibi tabloların olması dışında yine kanserojen etkisinden de söz edebiliriz. Gözde ciddi problemlere sebep olabilir."





