Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz: Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerden biri de imza dolandırıcılığı. Emniyet yetkilileri, taklit imza ve kargo paketi tesliminde boş senete imza attırma gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.

Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz: Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı - 1

Dolandrıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor ama her zaman güncel kalan yöntemler de var.

İmza ile dolandırıcılıkta en çok kullanılan yöntemlerinden biri kargo paketi tesliminde boş senete imza attırmak. Kargo teslimatı sırasında, altına senet yerleştirdikleri ve üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kestikleri teslim kağıdını imzalatarak, "pencere" yöntemiyle vatandaşlar dolandırılıyor. Bir diğer yöntem de taklit imza.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, belge sahteciliği ve imza güvenliğinin vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz: Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı - 2

"İMZALAR İSİM VE SOYİSİM ŞEKLİNDE OLMALI"

İsim ve soyadından oluşan imzaların taklit edilmesinin daha zor olduğunu, soldan sağa atılan basit imzanın taklit edilmesinin çok kolay olması sebebiyle mağduriyet yaşanabileceğini kaydeden Kuş, "Basit imzalar kolay taklit edilir. İsim ve soyadı içeren, karmaşık imzalar mağduriyeti azaltır." ifadelerini kullandı.

En fazla çek ve senet üzerindeki imza sahteciliğinden talepler aldıklarına dikkati çeken Kuş, imzaların karalama yöntemleri yerine isim ve soyadı şeklinde olması gerektiğini aktardı.

Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz: Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı - 3

"AYNI İMZAYI ATIN"

Vatandaşlardan her yere aynı imzayı atmasını beklediklerini dile getiren Kuş, "Yine bir imza kalemi kullanmalarını ve her yere mümkünse aynı imza kalemiyle imza atmalarını bekliyoruz. Çek ve senetlerde sonradan doldurma ya da tahrifat durumlarının önüne geçmek için muhakkak meblağların hem rakamla hem değerle hem yazıyla değer gösteren kısımlarında kapama çizgilerinin meblağa bitişik olmasını bekliyoruz. Bu şekilde mağduriyet yaşanmasını engellemiş olabileceğiz." diye konuştu.

Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz: Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı - 4

"İMZANIZI TAŞIRARAK ATIN"

Boş kağıda imza atılmaması gerektiğinin altını çizen Kuş, son dönemde dolandırıcıların, kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü kutucuk şeklinde kesip altına senet ya da boş kağıt yerleştirebildiklerini, böylece vatandaşların imzalarını alabildiklerini söyledi.

İmza için uzatılan her evrakın çekinmeden titizlikle incelenmesi gerektiği uyarısında bulunan Kuş, şöyle devam etti:

"Belirli bir alanın içine imza atmanızı isterse, muhakkak imzamızı o bölümden taşırarak atmakta fayda var. Neden? Çünkü taşırarak attığımızda imzamıza eğer altta bir belge varsa olduğu gibi aşağıdaki belgeye geçmemiş olacak. Bu da sizin imzanızın masumiyetini kanıtlama anlamında önem arz ediyor."

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