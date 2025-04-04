Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz: Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı
Dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerden biri de imza dolandırıcılığı. Emniyet yetkilileri, taklit imza ve kargo paketi tesliminde boş senete imza attırma gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.
Dolandrıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor ama her zaman güncel kalan yöntemler de var.
İmza ile dolandırıcılıkta en çok kullanılan yöntemlerinden biri kargo paketi tesliminde boş senete imza attırmak. Kargo teslimatı sırasında, altına senet yerleştirdikleri ve üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kestikleri teslim kağıdını imzalatarak, "pencere" yöntemiyle vatandaşlar dolandırılıyor. Bir diğer yöntem de taklit imza.
Emniyet yetkilileri, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, belge sahteciliği ve imza güvenliğinin vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.