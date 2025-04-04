Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz: Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı

Dolandrıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor ama her zaman güncel kalan yöntemler de var.

İmza ile dolandırıcılıkta en çok kullanılan yöntemlerinden biri kargo paketi tesliminde boş senete imza attırmak. Kargo teslimatı sırasında, altına senet yerleştirdikleri ve üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kestikleri teslim kağıdını imzalatarak, "pencere" yöntemiyle vatandaşlar dolandırılıyor. Bir diğer yöntem de taklit imza.



Emniyet yetkilileri, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, belge sahteciliği ve imza güvenliğinin vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.