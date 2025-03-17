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SOLOTÜRK 18 Mart gösteri uçuş takvimi | SOLO Türk 18 Mart Çanakkale Zaferi uçuşları ne zaman, saat kaçta?

SOLOTÜRK pilotları selamlama uçuşuna çıkıyor! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla SOLOTÜRK ekibi dört farkı noktada saygı uçuşları gerçekleştirecek. Prova uçuşlarına tanıklık eden vatandaşlar ''18 Mart SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?'' sorusunu yöneltiyor.

SOLOTÜRK 18 Mart gösteri uçuş takvimi | SOLO Türk 18 Mart Çanakkale Zaferi uçuşları ne zaman, saat kaçta? - 1

Yüksek performanslı F-16 uçaklarıyla gösteri sunan SOLOTÜRK ekibi, 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde de semalarda olacak. Çanakkale Zaferi ve şehitlerini anmak ve selamlamak adında planlanan SOLOTÜRK saygı uçuşu Kocaeli, Düzce ve Bolu'da düzenlenecek. İşte, SOLOTÜRK gösteri programı...

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SOLOTÜRK 18 Mart gösteri uçuş takvimi | SOLO Türk 18 Mart Çanakkale Zaferi uçuşları ne zaman, saat kaçta? - 2

18 MART SOLOTÜRK UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle SOLOTÜRK ekibi prova uçuşlarını tamamladı. 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu 18 Mart 2025 Salı günü saat 15.30’da Kocaeli/İzmit Sekapark Uçurtma Tepesinde gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK 18 Mart gösteri uçuş takvimi | SOLO Türk 18 Mart Çanakkale Zaferi uçuşları ne zaman, saat kaçta? - 3

Diğer gösteri uçuşlarına dair detaylar şöyle:

Akçakoca saygı uçuşu 19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:30'da Düzce Akçakoca Meydanı'nda,

Düzce saygı uçuşu 19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:45'te Anıt Parkı'nda,

Bolu saygı uçuşu 19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 15:00'da Anıtpark'ta düzenlenecek.

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