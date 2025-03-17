SOLOTÜRK 18 Mart gösteri uçuş takvimi | SOLO Türk 18 Mart Çanakkale Zaferi uçuşları ne zaman, saat kaçta?

Yüksek performanslı F-16 uçaklarıyla gösteri sunan SOLOTÜRK ekibi, 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde de semalarda olacak. Çanakkale Zaferi ve şehitlerini anmak ve selamlamak adında planlanan SOLOTÜRK saygı uçuşu Kocaeli, Düzce ve Bolu'da düzenlenecek. İşte, SOLOTÜRK gösteri programı...