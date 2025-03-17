SOLOTÜRK 18 Mart gösteri uçuş takvimi | SOLO Türk 18 Mart Çanakkale Zaferi uçuşları ne zaman, saat kaçta?
SOLOTÜRK pilotları selamlama uçuşuna çıkıyor! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla SOLOTÜRK ekibi dört farkı noktada saygı uçuşları gerçekleştirecek. Prova uçuşlarına tanıklık eden vatandaşlar ''18 Mart SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?'' sorusunu yöneltiyor.
Yüksek performanslı F-16 uçaklarıyla gösteri sunan SOLOTÜRK ekibi, 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde de semalarda olacak. Çanakkale Zaferi ve şehitlerini anmak ve selamlamak adında planlanan SOLOTÜRK saygı uçuşu Kocaeli, Düzce ve Bolu'da düzenlenecek. İşte, SOLOTÜRK gösteri programı...