SoloTürk 30 Ağustos gösteri takvimi 2025: SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?
SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı için gösteri uçuşu yapıyor. 103. yıl dönümü şerefine SoloTürk, Afyonkarahisar ve Manisa'da selamlama uçuşlarına çıktı. 26-27 Ağustos günleri gerçekleşen uçuşların ardından SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir üzerinde selamlama uçuşu yapacak. SoloTürk gösteri uçuşu saati de belli oldu.
Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ile gösteri düzenleyen ekibi SoloTürk, muhteşem şöleniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da sahne alacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anmak ve onları selamlamak adına SoloTürk, Anıtkabir üzerinde uçacak. SoloTürk gösteri uçuşu detayları...