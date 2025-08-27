SoloTürk 30 Ağustos gösteri takvimi 2025: SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı için gösteri uçuşu yapıyor. 103. yıl dönümü şerefine SoloTürk, Afyonkarahisar ve Manisa'da selamlama uçuşlarına çıktı. 26-27 Ağustos günleri gerçekleşen uçuşların ardından SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir üzerinde selamlama uçuşu yapacak. SoloTürk gösteri uçuşu saati de belli oldu.

SoloTürk 30 Ağustos gösteri takvimi 2025: SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ile gösteri düzenleyen ekibi SoloTürk, muhteşem şöleniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da sahne alacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anmak ve onları selamlamak adına SoloTürk, Anıtkabir üzerinde uçacak. SoloTürk gösteri uçuşu detayları...

SoloTürk 30 Ağustos gösteri takvimi 2025: SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? - 2

SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS ÖZEL GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ankara'da Anıtkabir üzerinden gösteri uçuşu düzenleyecek. Ekip, 26 ve 27 Ağustos günleri selamlama uçuşları ardından 30 Ağustos'ta Ankara'da olacak. SoloTürk, 30 Ağustos Ankara Gölbaşı, 31 Ağustos Anıtkabir uçuşlarını birleştirerek sadece 30 Ağustos Cumartesi günü Anıtkabir'de gösteri uçuşunu hayata geçirecek.

Türk Yıldızları da 30 Ağustos Cumartesi günü Kütahya / Zafertepe Tören alanında saat 17:00’de selamlama uçuşu planlayacak.

SoloTürk 30 Ağustos gösteri takvimi 2025: SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? - 3

SoloTürk 30 Ağustos gösteri takvimi:

Çevre tanıma uçuşu: 28 Ağustos Perşembe saat 14:00'te Ankara Anıtkabir,

Prova uçuşu: 28 Ağustos Perşembe saat 18:45'te Anıtkabir,

Gösteri uçuşu: 30 Ağustos Cumartesi saat 18:45'te Anıtkabir.

