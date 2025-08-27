SoloTürk 30 Ağustos gösteri takvimi 2025: SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ile gösteri düzenleyen ekibi SoloTürk, muhteşem şöleniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da sahne alacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anmak ve onları selamlamak adına SoloTürk, Anıtkabir üzerinde uçacak. SoloTürk gösteri uçuşu detayları...