SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşu ne zaman, saat kaçta? SOLOTÜRK Antalya'da görsel şölen sunacak

SOLOTÜRK ANTALYA GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK Antalya gösteri uçuşu için tarih ve saat bilgisi merak ediliyor.



22-30 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, yer ve saat bilgisini henüz vermedi.