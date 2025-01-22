SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşu ne zaman, saat kaçta? SOLOTÜRK Antalya'da görsel şölen sunacak
SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Antalya’da eğitim uçuşları yapacağını duyurdu. Mersin'den sonra eğitim uçuşlarına Antalya semaları üzerinde devam edecek olan SOLOTÜRK'ün uçuş gösterisini yapacağı tarih ve saat merak ediliyor. Peki, SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşu ne zaman, saat kaçta? İşte SOLOTÜRK gösteri tarihi.
SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşunun ne zaman yapılacağı, Antalyalı binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan SOLOTÜRK 22-30 Ocak tarihlerinde Antalya'da eğitim uçuşu yapacaklarını duyurdu. Peki, SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşu ne zaman, saat kaçta? İşte SOLOTÜRK gösteri tarihi.