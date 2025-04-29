SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: TEKNOFEST KKTC SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede?
TEKNOFEST ilk kez KKTC'de düzenleniyor. 22 ülkeden katılımcıların yer alacağı TEKNOFEST KKTC'de SOLOTÜRK de gösteriler düzenleyecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek festivalde, çeşitli aktiviteler, atölyeler ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Gözler SOLOTÜRK gösterisinde olacak. Peki, SOLOTÜRK KKTC gösterisi ne zaman, saat kaçta?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de düzenlenecek olan TEKNOFEST'de SOLOTÜRK'de sahne alacak. İlk kez KKTC'de yapılacak olan festival, Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda olacak. Yarışmalar 7 ana kategori ve 14 alt kategoride yapılacak. SOLOTÜRK KKTC gösterisi detayları...