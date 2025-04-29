SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: TEKNOFEST KKTC SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede?

TEKNOFEST ilk kez KKTC'de düzenleniyor. 22 ülkeden katılımcıların yer alacağı TEKNOFEST KKTC'de SOLOTÜRK de gösteriler düzenleyecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek festivalde, çeşitli aktiviteler, atölyeler ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Gözler SOLOTÜRK gösterisinde olacak. Peki, SOLOTÜRK KKTC gösterisi ne zaman, saat kaçta?

SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: TEKNOFEST KKTC SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede? - 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de düzenlenecek olan TEKNOFEST'de SOLOTÜRK'de sahne alacak. İlk kez KKTC'de yapılacak olan festival, Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda olacak. Yarışmalar 7 ana kategori ve 14 alt kategoride yapılacak. SOLOTÜRK KKTC gösterisi detayları...

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SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: TEKNOFEST KKTC SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede? - 2

SOLOTÜRK KKTC GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek TEKNOFEST'de göklerde yerini alacak. 29 Nisan Salı günü saat 12:00'de festival öncesinde ''Selamlama Uçuşu'' gerçekleşecek. Gösteri KKTC sahil hattından izlenebilecek. Gösteri uçuşu 1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda olacak.

SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: TEKNOFEST KKTC SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede? - 3

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: TEKNOFEST KKTC SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede? - 4

TEKNOFEST'de yarışanlar arasından ön eleme aşamasını geçen takımlara 3 milyon TL destek sağlanacak ve dereceye giren takımlara da 2,5 milyon TL ödül verilecek. 

TEKNOFEST TAKVİMİ

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