SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: TEKNOFEST KKTC SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de düzenlenecek olan TEKNOFEST'de SOLOTÜRK'de sahne alacak. İlk kez KKTC'de yapılacak olan festival, Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda olacak. Yarışmalar 7 ana kategori ve 14 alt kategoride yapılacak. SOLOTÜRK KKTC gösterisi detayları...