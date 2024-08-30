SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı… Büyük zafer, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Başkent Ankara ve İstanbul kutlamalar kapsamında nefes kesen iki gösteriye sahne oldu. Türk Yıldızları, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. İstanbul’da ise SOLOTÜRK heyecan dolu bir gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 1

102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.

Büyük zafer, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Yurttan 30 Ağustos Zafer Bayramı manzaraları

TÜRKİYE HABERLERİ

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 2

Kutlamaların merkezi konumundaki Ankara’da ise nefes kesen bir gösteri vardı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’de tören düzenlendi.
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 3

Tören sonrası Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 4

Gösteri, heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 5

SOLOTÜRK’TEN İSTANBUL’DA GÖSTERİ UÇUŞU

İstanbul’da ise SOLOTÜRK uçuşu vardı.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 6

Boğaz hattı ve Tarihi Yarımada çevresinde gerçekleşen gösteri uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 7
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 8
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 9
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 10
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 11
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 12
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 13
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 14
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 15
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 16
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 17
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 18
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 19
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 20
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 21
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 22
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 23
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 24
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 25
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 26
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 27
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 28
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 29
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 30
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 31
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 32
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 33
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 34
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 35
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 36
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 37
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 38
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 39
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 40
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 41
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 42
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 43
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 44
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 45
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 46
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 47
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 48
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 49
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 50
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 51
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 52
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 53
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 54
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 55
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 56
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 57
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 58
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 59
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 60
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 61
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 62
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 63
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 64
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 65
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 66
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 67
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 68
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 69
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 70
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 71
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 72
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 73
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 74
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 75
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 76
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 77
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 78
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 79
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 80
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 81
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 82
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 83
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 84
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 85
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 86
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 87
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 88
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 89
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 90
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 91
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 92
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 93
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 94
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 95
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 96
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 97
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 98
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 99
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 100
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 101
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 102
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 103
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 104
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 105
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 106
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 107
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 108
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 109
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 110
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 111
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 112
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 113
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri - 114
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