SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'ta nefes kesen gösteri
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı… Büyük zafer, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Başkent Ankara ve İstanbul kutlamalar kapsamında nefes kesen iki gösteriye sahne oldu. Türk Yıldızları, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. İstanbul’da ise SOLOTÜRK heyecan dolu bir gösteri uçuşu yaptı.
102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
Büyük zafer, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.