SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümüne özel İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 1

Maltepe Sahil Parkı'nın üzerinde yapılan gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 2

Türk bayraklarıyla alanı dolduran 7'den 70'e her yaştan kişi, SOLOTÜRK pilotlarının F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 3

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (flare) atıldığı gösteri, izleyenler tarafından merakla takip edildi.

SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 4

SOLOTÜRK'ün saat 16.00'da başlayan gösteri uçuşu 24 dakika sürdü.

SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 5
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 6
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 7
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 8
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 9
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 10
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 11
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 12
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 13
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim gösterisi - 14
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