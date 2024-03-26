Soma Belediyesi hangi partide? Soma Belediye başkanı kimdir? Soma Belediye başkan adayları

SOMA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Soma Belediyesi Başkanı Ali Tulup Kimdir?

1955 yılının Kasım ayında Soma’nın Turgutalp mahallesinde doğdum.

İlkokul eğitimimi Turgutalp’de, Orta ve Lise eğitimimi Soma Linyit Lisesinde tamamladım. Askerlik hizmetimi tamamladıktan sonra özel bir şirkette muhasebecilik yaptım. 1982 yılında ise Şekerbank şubesinde memur olarak çalışmaya başladım.

1987 yılında şef, 1992 yılında Muhasebeci oldum. 1998 yılında Etibank’ın bankacılık sektöründe Soma Şubesine Müdür Yardımcısı olarak kendi isteğim ile geçiş yaptım. 2002 yılında Etibank’ın bankacılık hizmetinin sonlandırılması ile ziraat ile uğraştım. 2004 yılında Soma ilçesinin Turgutalp beldesinden Doğru Yol Partisinden Belediye Başkanı seçildim.

Bir müddet sonra AK Parti’ye geçtim. 2009 yerel seçimlerinde tekrar Ak Parti’den aday gösterilerek 9 meclis üyesinin 8’ini alarak Belediye Başkanı seçildim. Manisa’nın Büyükşehir Statüsüne alınması ile Turgutalp beldesinin tüzel kişiliği sona ermesi sebebi ile 2014 yerel seçimlerinde Soma Belediyesinin Ak Parti kontenjandan meclis üyesi olarak seçildim.

Ardından Soma Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevime devam ettim. 2018 yılının Nisan ayından beri de Soma Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmekteyim. Evliyim. Tuğba ve Semih isminde 2 çocuk babasıyım.