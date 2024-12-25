Soma maden faciası davası: Mahkemeden bir ret, bir yakalama kararı

Mahkeme heyeti, bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu’na 12,5 yıl hapis cezası verdi.

Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti.

Daha önceki kararda Can Gürkan’ın 15 yıl olan hapis cezası 20 yıla çıkarken, 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Haluk Evinç beraat etmiş oldu.

Daha önce beraat eden Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise yeni kararla 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.