Soma maden faciası davası: Mahkemeden bir ret, bir yakalama kararı
Manisa’nin Soma ilçesinde 301 madencinin can verdiği faciaya ilişkin yargılamada yeni bir gelişme yaşandı. Müşteki avukatları, maden faciasına ilişkin yargılanan kamu görevlilerinin dosyasının ağır ceza mahkemesinde ele alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, talebi reddederken, madende müfettiş olarak görevlendirilen Ayhan Yüksel hakkında, konuyla ilgili ifade vermesi için yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.
Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden kazasına ilişkin dava sürüyor.
Faciadan sonra başlatılan adli süreçte Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik’in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
Sonraki süreçte 3 sanık tahliye edildi.
Yargılamaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22,5 yıl, Akın Çelik ile maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9’ar ay, maden mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik’e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık 10 yıl 10’ar ay, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8 yıl 4’er ay, Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.Şirketin patronu Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.