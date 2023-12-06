Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu İstanbul’da kazaya karıştı: Motosikletli Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul Fatih’te trafik kazasına karıştı. Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı. Ağır yaralanan Göçer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu İstanbul’da kazaya karıştı: Motosikletli Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi - 1

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul’da trafik kazasına karıştı.

Kaza, Avrasya Tünel çıkışı Zeytinburnu yönünde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana geldi.

16 AFL 804 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi.

Aynı yönde 06 CD 4581 plakalı otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu İstanbul’da kazaya karıştı: Motosikletli Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi - 2

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Göçer ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürdü.

Somali Cumhurbaşkanın oğlu ise polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu İstanbul’da kazaya karıştı: Motosikletli Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi - 3

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, 1’i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer, 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Göçerin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi.

Göçerin arkadaşları Adli Tıp Kurumu önünde motosikletleriyle cenaze götürülürken eşlik etti.
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu İstanbul’da kazaya karıştı: Motosikletli Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi - 4

Kazaya ilişkin yasal sürecin devam ettiği bilgisini veren Göçer’in arkadaşı Yusuf Özsoy, kaza tutanağında usulsüzlük olduğunu savundu.

“Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri hiçbir görüntü izlemeden motosikletlinin direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sonrada kaldırıma vurarak aracın önüne düşmüş diye tutanak tutmuş.” diyen Özsoy, “Avukatımız aracılığıyla ulaştığımız görüntülerde otomobilin fren dahi yapmadan arkadaşımıza arkadan gelip çarparak yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görünüyor.” dedi.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu İstanbul’da kazaya karıştı: Motosikletli Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi - 5

Göçer’in cenazesi Gümüşsuyu Cemevi’ndeki törenin ardından toprağa verilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER