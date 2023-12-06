Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu İstanbul’da kazaya karıştı: Motosikletli Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul Fatih’te trafik kazasına karıştı. Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı. Ağır yaralanan Göçer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul’da trafik kazasına karıştı.
Kaza, Avrasya Tünel çıkışı Zeytinburnu yönünde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana geldi.
16 AFL 804 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi.Aynı yönde 06 CD 4581 plakalı otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı.