Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu İstanbul’da kazaya karıştı: Motosikletli Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi

Kazaya ilişkin yasal sürecin devam ettiği bilgisini veren Göçer’in arkadaşı Yusuf Özsoy, kaza tutanağında usulsüzlük olduğunu savundu.

“Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri hiçbir görüntü izlemeden motosikletlinin direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sonrada kaldırıma vurarak aracın önüne düşmüş diye tutanak tutmuş.” diyen Özsoy, “Avukatımız aracılığıyla ulaştığımız görüntülerde otomobilin fren dahi yapmadan arkadaşımıza arkadan gelip çarparak yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görünüyor.” dedi.