Son 10 yıl incelendi, sonuçlar endişe verici: “Karadeniz için korkulan oldu”
Karadeniz’de son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar, dereler ve nehirlere bırakılan atıkların sürüklenip, ulaştığı denizde önemli kirlilik kaynağı oluşturduğunu ortaya koydu. “Karadeniz için korkulan oldu.” yorumunu yapan uzmanlar, son 10 yılda mikroplastik kirliliğinin zirve yaptığına dikkat çekti.
Karadeniz’de son dönemde sürdürülen bilimsel araştırmalar, kirliliğin yanı sıra beslenme düzenini olumsuz etkilediği birçok balık türünü tehdit eden mikroplastik kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.