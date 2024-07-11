Son 23 yılın en kurak Haziran ayı! Yağışlar yüzde 80 azaldı
Türkiye'de bu yılın haziran yağışları, normaline göre yüzde 65, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azaldı. Böylece Türkiye genelinde son 23 yılın en düşük haziran ayı yağışı gerçekleşti.
AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Haziran Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemi uzun yıllar haziran ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 33,6 kilogram olarak hesaplandı.