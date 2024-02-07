Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti

Film eleştirilerinin, oyuncuların, yönetmenlerin, fragmanların ve sinema haberlerinin yer aldığı bir internet sitesi olan Rotten Tomatoes, son 25 yılın en iyi dizilerini oyladı. Eleştirmenlerin oylarıyla belirlenen listenin ilk sırası şaşırtmadı. İşte Rotten Tomatoes'a göre son 25 yılın en iyi dizileri...

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 1

25. CHERNOBYL (2019)  

TÜRKİYE HABERLERİ

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 2

24. WATCHMEN (2019)

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 3

23. ARRESTED DEVELOPMENT (2003) 

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 4

22. PARKS AND RECREATION (2009)

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 5

21. THE AMERICANS (2013)

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 6

20. THE WEST WING (1999) 

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 7

19. THE OFFICE (2005)

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 8

18. THE MARVELOUS MRS. MAISEL (2017)

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 9

17. STRANGER THINGS (2016) 

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 10

16. ATLANTA (2016) 

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 11

15. CURB YOUR ENTHUSIASM (2000)

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 12

14. BOJACK HORSEMAN (2014) 

 Raphael Bob-Waksberg tarafından yaratılan  Amerikan yetişkin animasyon televizyon dizisi "BoJack Horseman" unutulmaz dizilerin  sıralandığı listenin tek animasyonu durum komedisi  oldu.

Dizi, Hollywoo adlı alternatif bir Hollywood'da geçen ve antropomorfik (insansı özelliklere sahip hayvanlar) karakterleri içeren bir komedi-drama dizisidir.

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 13

13. BETTER CALL SAUL (2015)

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 14

12. TED LASSO (2020) 

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 15

11. FLEABAG (2016) 

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 16

10. SIX FEET UNDER (2001) 

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 17

9. LOST (2004) 

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 18

8. TWIN PEAKS: THE RETURN (2017) 

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 19

7. GAME OF THRONES (2011) 

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 20

6. THE LEFTOVERS (2014)  

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 21

5. SUCCESSION (2018) 

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 22

4. MAD MEN (2007)  

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 23

3. THE WIRE (2002) 

"The Wire," yazar ve yapımcı David Simon tarafından yaratılan bir Amerikan televizyon dizisidir. Dizi, Baltimore'da geçen beş sezon boyunca şehirdeki suç, hukuk, eğitim, medya ve hükümet sistemlerinin karmaşıklığını ve etkileşimlerini inceler. Suçluların dünyasına farklı bir bakış sunan "The Wire"ın listede  üçüncü sırada yerini aldı.

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 24

2. THE SOPRANOS (1999)  

Listenin ikinci sırasında New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin hikayesini anlatan "The Sopranos" var. 86 bölümlü ve bol ödüllü dizi aldığı olumlu eleştirilerle adını "gelmiş geçmiş en iyi diziler" arasına yazdırdı.

Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti - 25

1. BREAKING BAD (2008) 

Rotten Tomatoes'e göre son 25 yılın en iyi dizileri listesinin ilk sırasında 16 Emmy ödüllü "Breaking Bad" yer aldı. 2008-2013 yılları arasında yayınlanan 5 sezonluk dizi, ellinci yaş gününü kutladıktan sonra üçüncü evre akciğer kanseri olduğunu öğrenen kimya öğretmeni Walter White'ın dönüşümünü anlatıyor.

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