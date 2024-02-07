Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti

Raphael Bob-Waksberg tarafından yaratılan Amerikan yetişkin animasyon televizyon dizisi "BoJack Horseman" unutulmaz dizilerin sıralandığı listenin tek animasyonu durum komedisi oldu.
Dizi, Hollywoo adlı alternatif bir Hollywood'da geçen ve antropomorfik (insansı özelliklere sahip hayvanlar) karakterleri içeren bir komedi-drama dizisidir.
"The Wire," yazar ve yapımcı David Simon tarafından yaratılan bir Amerikan televizyon dizisidir. Dizi, Baltimore'da geçen beş sezon boyunca şehirdeki suç, hukuk, eğitim, medya ve hükümet sistemlerinin karmaşıklığını ve etkileşimlerini inceler. Suçluların dünyasına farklı bir bakış sunan "The Wire"ın listede üçüncü sırada yerini aldı.
Listenin ikinci sırasında New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin hikayesini anlatan "The Sopranos" var. 86 bölümlü ve bol ödüllü dizi aldığı olumlu eleştirilerle adını "gelmiş geçmiş en iyi diziler" arasına yazdırdı.
Rotten Tomatoes'e göre son 25 yılın en iyi dizileri listesinin ilk sırasında 16 Emmy ödüllü "Breaking Bad" yer aldı. 2008-2013 yılları arasında yayınlanan 5 sezonluk dizi, ellinci yaş gününü kutladıktan sonra üçüncü evre akciğer kanseri olduğunu öğrenen kimya öğretmeni Walter White'ın dönüşümünü anlatıyor.