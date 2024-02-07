Son 25 yılın en iyi dizileri belli oldu: Rotten Tomatoes seçti

3. THE WIRE (2002)

"The Wire," yazar ve yapımcı David Simon tarafından yaratılan bir Amerikan televizyon dizisidir. Dizi, Baltimore'da geçen beş sezon boyunca şehirdeki suç, hukuk, eğitim, medya ve hükümet sistemlerinin karmaşıklığını ve etkileşimlerini inceler. Suçluların dünyasına farklı bir bakış sunan "The Wire"ın listede üçüncü sırada yerini aldı.