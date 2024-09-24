Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı

HAVAALANINA 500 METRE MESAFE KALA DÜŞTÜ: 2 YARALI

29 Haziran 2021 tarihinde 2 kişinin içinde bulunduğu Cessna 172 tipi eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle havaalanına zorunlu iniş yaptığı sırada 500 metre yakınındaki bahçeye düştü.

Kazada pilot Serkan Ünverdi ile öğrenci Rabia Erdun, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan Ünverdi, "Piste iniş yaparken çok aşırı rüzgar olunca pas geçtik. Pas geçtikten sonra normal tırmanışımızı yaparken motorda arıza oldu, geri dönüşe başladık. Ancak çok aşırı rüzgar olunca, motor da çalışmayınca ineceğimiz yer baktık. Arkada evler vardı, insanlar olduğu için elbette buraya doğru gidemezdik, önümüzde bahçe vardı. Ağaçların üzerine kontrollü acil iniş yaptık. Öğrendiklerimizi uyguladık. Kontrol amaçlı hastaneye geldik. Uçakta da ağır hasar yok, bu uçakla tecrübem var. Sıkıntımız yok." dedi.