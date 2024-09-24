Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Bursa'da dün eğitim uçağının düşmesinin ardından akıllara uçak kazaları geldi. 2021 yılında motor arızası nedeniyle havaalanına 500 metre mesafedeki bahçeye düşen uçakla başlayan 6 uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın iniş-kalkış çalışması yaptığı, Fenix Havacılık'a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düştü.
Uçağın parçaları piste ve araziye yayılırken Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kaza, Bursa'da yaşanan uçak kazalarını bir kez daha gündeme getirdi.
Dün meydana gelen kaza ile son 3 yılda Bursa'da yaşanan uçak kazalarında 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.