Son 3 yılın en uzun Ay tutulması için geri sayım: Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Son yılların en dikkat çekici gök olaylarından biri gerçekleşiyor. 2025 Eylül ayında Türkiye’den de izlenebilecek "Kanlı Ay Tutulması" astroloji tutukunları tarafından yakından takip ediliyor. Tutulma sırasında Dünya, Güneş ile Ay’ın tam arasına girecek. Ay, Dünya’nın en karanlık gölge bölgesi olan tam gölgeye (umbra) girdiğinde, normal parlaklığını kaybedecek. Ancak tamamen kaybolmak yerine kırmızımsı bir parıltıyla ışıldayacak. Bu kırmızı renk, güneş ışığının Dünya atmosferinde bükülmesi ve Ay’a ulaşmadan önce saçılması sonucu ortaya çıkıyor.