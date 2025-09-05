Son 3 yılın en uzun Ay tutulması için geri sayım: Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Eylül ayında gökyüzü meraklılarını eşsiz bir şölen bekliyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girerek tam ay tutulmasına sahne olacak. Bu esnada Ay, koyu kırmızının büyüleyici tonlarına bürünerek gökyüzünde "Kanlı Ay" olarak bilinen görkemli manzarayı oluşturacak. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülecek mi?
Son yılların en dikkat çekici gök olaylarından biri gerçekleşiyor. 2025 Eylül ayında Türkiye’den de izlenebilecek "Kanlı Ay Tutulması" astroloji tutukunları tarafından yakından takip ediliyor. Tutulma sırasında Dünya, Güneş ile Ay’ın tam arasına girecek. Ay, Dünya’nın en karanlık gölge bölgesi olan tam gölgeye (umbra) girdiğinde, normal parlaklığını kaybedecek. Ancak tamamen kaybolmak yerine kırmızımsı bir parıltıyla ışıldayacak. Bu kırmızı renk, güneş ışığının Dünya atmosferinde bükülmesi ve Ay’a ulaşmadan önce saçılması sonucu ortaya çıkıyor.