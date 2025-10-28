Son 30 yılda büyük çekilme yaşadı: Her geçen yıl biraz daha küçülüyor

Şubat ayını dikkate alırsak kar yağışında yüzde 60'lık bir azalma meydana geldiğini ifade eden Akkuş, "Geçmişte 10 damla yağış düşerken maalesef Şubat ayında sadece 4 damla kar yağışı düştü. İşte Şubat ayındaki bu kar yağışının azlığının etkilerini içerisinde bulunduğumuz aylarda çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Havzada her ne kadar Van Gölü ön plandaysa da Van Gölü'nden sonra havzadaki en büyük göl Erçek Gölü'nü oluşturuyor. Ve Erçek Gölü önemli balıkçılık alanlarından birisi. Özellikle su kuşları, flamingolar için çok çok önemli bir beslenme ve yaşam habitatını oluşturuyor. oluşturuyor. Fakat uydu görüntülerini incelediğimiz zaman kar yağışındaki azlığın ve yaz aylarındaki sıcaklığın mevsim normallerinde yüksek seyretmesinden Erçek Gölü'de maalesef olumsuz bir şekilde etkilenmiş. Özellikle 1995 yılından itibaren Göl'de yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanın şu anda tamamen karaya çıkmış bir vaziyette ve çatlamış beyaz topraklarda oluşuyor.



Erçek Gölü havzada önemli bir göl. Çünkü gölün yüzde 30'luk kısmı sığ alanlardan oluşuyor. Bu sığ alanlar özellikle flamingolar için adeta bir beslenme yuvası, beslenme habitatı. Diğer kuşlar için üreme alanlarını oluşturuyor. Bütün umutlarımız önümüzdeki kış ayında yani 2026 yılının ümit ediyoruz ki kış mevsimi bol kar yağışlı geçer. 2026 yılı kış ayı da 2025 yılındaki gibi geçerse biz Van Gölü ve Erçekgölü'nün biraz daha geriye doğru çekildiğini göreceğiz" diye konuştu.