Son 4 günde 3'üncü saldırı! Polislere saldırdı komiseri bıçakladı!

İSTANBUL VE KONYA'DA POLİSE BIÇAKLI SALDIRI

Cumartesi günü İstanbul’un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi’nde bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğramıştı. Cadde üzerinde duran polis memuruna sessizce arkadan yaklaşan saldırgan, elindeki bıçağı bir anda polisin ensesine saplamıştı. Hastaneye kaldırılan polis, tedavi altına alınmış, saldırıyı gerçekleştiren Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİSE BIÇAKLI SALDIRI / HABER