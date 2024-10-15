Son 4 günde 3'üncü saldırı! Polislere saldırdı komiseri bıçakladı!
Türkiye, İstanbul ve Konya'da görev yapan polis memurlarına yapılan bıçaklı saldırıyı konuşurken bir saldırı haberi de Samsun'dan geldi. Samsun'da polis ekiplerine saldıran ve komiseri bıçakla yaralayan saldırgan, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine ikametine operasyon düzenleyen polis ekiplerine saldıran ve bir polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.