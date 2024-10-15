Son 4 günde 3'üncü saldırı! Polislere saldırdı komiseri bıçakladı!

Türkiye, İstanbul ve Konya'da görev yapan polis memurlarına yapılan bıçaklı saldırıyı konuşurken bir saldırı haberi de Samsun'dan geldi. Samsun'da polis ekiplerine saldıran ve komiseri bıçakla yaralayan saldırgan, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Son 4 günde 3'üncü saldırı! Polislere saldırdı komiseri bıçakladı! - 1

Samsun'un Kavak ilçesinde uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine ikametine operasyon düzenleyen polis ekiplerine saldıran ve bir polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Son 4 günde 3'üncü saldırı! Polislere saldırdı komiseri bıçakladı! - 2

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı, silahlı kavga ihbarı üzerine Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki adrese gitti. Silahlı kavga olayına müdahale eden ekipler, daha sonra aynı ikametin çatı katında uyuşturucu kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Son 4 günde 3'üncü saldırı! Polislere saldırdı komiseri bıçakladı! - 3

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda çatı katındaki ikamette arama yapmak isteyen ekiplere, şüpheli T.G. (32), evdeki malzemeleri atarak bıçak çekti.

Son 4 günde 3'üncü saldırı! Polislere saldırdı komiseri bıçakladı! - 4

Çevre güvenliği alarak eve özel harekat destekli operasyon düzenleyen ekiplere saldıran T.G, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.D'yi sağ ve sol bacağından bıçakla hafif yaraladı.

Son 4 günde 3'üncü saldırı! Polislere saldırdı komiseri bıçakladı! - 5

Komiser M.D, T.G'yi sağ bacağından silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi. T.G. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce de narkotik suçundan hakkında işlem yapıldığı belirlenen zanlının, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Son 4 günde 3'üncü saldırı! Polislere saldırdı komiseri bıçakladı! - 6

İSTANBUL VE KONYA'DA POLİSE BIÇAKLI SALDIRI

Cumartesi günü İstanbul’un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi’nde bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğramıştı. Cadde üzerinde duran polis memuruna sessizce arkadan yaklaşan saldırgan, elindeki bıçağı bir anda polisin ensesine saplamıştı. Hastaneye kaldırılan polis, tedavi altına alınmış, saldırıyı gerçekleştiren Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİSE BIÇAKLI SALDIRI / HABER

Son 4 günde 3'üncü saldırı! Polislere saldırdı komiseri bıçakladı! - 7

Pazar günü de Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine bir eve giden polis memuru Mustafa Topuz bıçakla yaralanmış, 33 suç kaydı olan saldırgan Emre Köroğlu vurularak yakalanmıştı.

YARDIM ÇAĞRISINA GİDEN POLİS MEMURUNA BIÇAKLI SALDIRI / HABER

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