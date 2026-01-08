Son 5 yılın en kötüsü. Herkes nalburun yolunu tuttu, satışlar yüzde 70 arttı
08.01.2026 12:52
İHA
Son 5 yılın en yoğun kar yağışını alan Bolu'da kar küreği satışları yüzde 70 oranında arttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, Bolu genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştı.
Son 5 yılın en şiddetli kışının yaşandığı kentte araçlar, çatılar ve yollar karla kaplandı.
Yağışın durmasının ardından vatandaşlar, çatılarda biriken karları temizlemek, kara gömülen araçlarını çıkarmak ve buzlanan iş yeri önlerini açmak için nalburların yolunu tuttu.
Yoğun talep nedeniyle nalburlarda kar kürekleri yok sattı.
Kentteki bir nalbur kürek satışlarının yüzde 70 oranında artığını ifade edip vatandaşların ağır olmasından kaynaklı metal kürek tercih etmediklerini, onun yerine plastik küreklere yöneldiklerini dile getirdi.