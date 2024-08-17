Son 53 yılın Temmuz ayında en sıcak yeri oldu! 45,9 dereceyi gördü
Türkiye'de son 53 yılın en sıcak ayı Temmuz olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 45,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandı. Yüksek sıcaklıkların devam ettiği ilçede vatandaşlar mecburi olmadıkça dışarı çıkmıyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından geçen ayın Türkiye'de son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.
Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da yaşandığını açıkladı.