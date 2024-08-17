Son 53 yılın Temmuz ayında en sıcak yeri oldu! 45,9 dereceyi gördü

12.00-17.00 saatleri arasında sokak ve caddelerin boşaldığı ilçede hayat adeta duruyor. Mehmet Demir isimli vatandaş, "Burada acayip sıcaklar var. Ben Van'dan geldim, kaç gündür Cizre'deyim bu sıcaklara alışkın değilim. Bizim şehrimiz bu kadar sıcak değil. Sıcaktan dolayı şehir bomboş durumda. Emin olabilirsiniz ayaklarımın altı yanıyor. Gerçekten burası çok sıcak, geldiğimiz yer çok serin ve havası iyi. Bu sıcaklarda duran insanlara Allah yardımcı olsun. Bayağı sıcak gerçekten dayanılmıyor" dedi.