Son 60 yılın en soğuk kışı: La Nina geliyor, uzmanlar tarih verdi

"SON 60 YILIN EN SOĞUK KIŞI"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, beklenen La Nina koşulları hakkında açıklamalarda bulunmuştu.



"Bu yıl kışın sert geçeceğini ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) açıkladı" diyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, şunları söylemişti:

"2024 yılının başından itibaren mayıs dışındaki bütün aylar, ortalamanın üzerine geçti. Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek, onun arkasından soğuk bir dönem gelir ya da tam tersi. Doğa, mutlaka kendini dengeler. Sıcaklık veya soğuk hava alıp başını gidemez.

2020'den sonra 2021 ve 2022'de çok nadir görülen bir olay oldu. 3 yıl boyunca çok kurak geçti. 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 9 ve 2022'de yüzde 12 eksik yağış yağdı. Doğa, o 3 yıllık açığı Süper El Nino ile kapatmaya çalıştı. Dubai'de, Sahra'da, Brezilya'da, Avrupa'da seller oldu. Verilere göre öyle gözüküyor. Son 50-60 yılın son soğuk zamanlarından biri olacağını düşünüyorum"