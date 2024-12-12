Son 60 yılın en soğuk kışı: La Nina geliyor, uzmanlar tarih verdi
Son 50-60 yılın en soğuk zamanlarından biri olacağı öngörülen La Nina için Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (WMO) yeni uyarı geldi. WMO'nun Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında hava olayları tahminlerine ilişkin hazırladığı rapora göre gezegeni serinleten La Nina hava olayı koşullarının gelecek 3 ay içinde kendini göstermesi bekleniyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında hava olayları tahminlerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.