Son 65 yılın en kurak illerinden! Göletler kurudu, çeşmelerden su akmıyor

Tarımda otomasyon ve doğru sulama tekniklerini kullanılabileceğini belirten Kıymaz, "Bilinç düzeyimiz, toplumsal farkındalık, suya bakış açımız biraz yetersiz. Su olmazsa yaşam olmaz. Yaşamın özü sudur. Bilinçlendirme, farkındalık arttırılmalı, bireysel anlamda ve çiftçiler bazında eğitimlerin mutlaka yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ayrancı ise yetersiz yağıştan, hububatın çimlenme ve kardeşlenme sürecinde olumsuz etkileneceğini, su stresi riski bulunan alanlarda ürünün gecikeceğini ve verim sorunu oluşabileceğini söyledi.

Tarım yapılmadan önce bitkinin, tarlanın ve bölgenin ikliminin yağış miktarı da dahil hepsinin düşünülmesi gerektiğini belirten Ayrancı, şunları kaydetti:

“Toprakta su tüketimi daha az olan bitkilerin yetiştiriciliğini tercih etmemiz gerekiyor. Bu bölgede ana bitki olan tahıllarda kuraklığa dayanıklı, kuraklıkta verimliliği en yüksek olan çeşitleri tercih etmemiz gereklidir. Kurak yıllarda nadasa bırakılması ile yağışın toprakta rezerv edilmesi, güz döneminde ürünün çıkışı için de önemli bir nem takviyesi sağlar. Toprağı yormayan ve su rezervini koruyarak yetiştiricilik yapılması, suyu az tüketen bitkilerin münavebede kullanılmasıyla bu sorunlar en hafif şekilde atlatılır, kuraklığın etkisi azaltılır.”