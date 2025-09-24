Son 65 yılın en kurak yılı: Yüzde 5'in altına düştü
Hatay'da Amik Ovası'nın su kaynaklarından olan Yarseli Barajı'nda son 65 yılın en kurak yılının yaşanmasından dolayı doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü. Metrelerce çekilmenin yaşandığı barajı vuran kuraklık havadan görüntülendi.
Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nin sınırlarında yer alan Yarseli Barajı, Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Amik Ovası'na uzun yıllardır su sağlıyor. Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasında önemli rol oynayan Yarseli Barajı, son 65 yılın en kurak yılının yaşanmasından dolayı olumsuz etkilendi.