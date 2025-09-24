Son 65 yılın en kurak yılı: Yüzde 5'in altına düştü

Kuraklığın etkisiyle metrelerce su çekildiğini ifade eden Mustafa Keser, "Burası Yarseli Barajı'dır. Bu baraj tarım arazilerinin sulamasında kullanılıyor. Bu yıl da sıkıntımız kuraklıktan dolayı çiftçilerimiz mağdur oldu, hiç yağmur yağmadı. Barajımız gördüğünüz gibi en düşük seviyeye kadar düştü. Geçen yıl barajın durumu bu yıldan daha iyiydi. Geçen yıl birkaç sefer sulama için bırakıldı ama bu yıl tam kapasitesi dolmadığı için sulama yapılmadı. Barajın geçen yıl 30 metre daha geniş yerlere kadar su seviyesi vardı. Bu baraj içme suyu olarak kullanılmıyor, tarım arazilerinde sulama için kullanıyor" ifadelerini kullandı.