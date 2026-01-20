Son 65 yılın en kurak yılını yaşamışlardı. Şimdi de aşırı yağış vurdu "Tarlalarımız su içinde kaldı"
20.01.2026 10:24
İHA
Son 65 yılın en kurak yılını geride bırakan Hatay'da tarım arazilerini bu kez de aşırı yağış vurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilerine göre Hatay'da 2025 yılı son 65 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçti. Kentte yaşanan kuraklıkla birlikte barajlar yüzde 10 seviyesinin altına düşmüştü.
Ocak ayının ilk 20 gününde etkili olan yağışla birlikte Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde dere yataklarının taşmasıyla tarım arazileri su altında kaldı.
Geçen yıl kuraklıkla verimin düştüğü Amik Ovası, yağışla birlikte suyla kaplandı.
Yeni yılla birlikte etkili olan yağışlı havanın tarım arazilerini su altında bıraktığını söyleyen Mehmet Kartal, geçen sene kuraklıkla bu sene başından itibaren de aşırı yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.