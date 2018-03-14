1 İran'da düşen jet olayında hayatın son anda değişikliklerinin veya son anda verilen kararların ölüme gidiş veya ölümden dönüş sonucunu doğurduğu anlaşıldı. Kardeşinin yerine uçuşu alan hostes, küçük jet korkusundan vazgeçen arkadaş veya o korkuya rağmen uçağa binen genç kızda olduğu gibi.

2 Uçuşunu son anda grip olan kardeşiyle değiştirildiği ortaya çıktı. Eda Uslu. İran'da düşen uçakta kabin görevlisiydi. Birleşik Arap Emirlikleri seyahatine çıkmadan kısa bir süre önce, aynı şirkette çalışan kardeşi Ela Uslu'yla görev değişikliği yaptığı ortaya çıktı.

3 Eda Uslu, uzun yıllar Atatürk Havalimanı'ninda Havalimanı İşletmeleri'nde çalıştı. Eda Uslu, daha sonra, kardeşi Ela Uslu'nun çaliştiği Başaran Holding'e ait havacilik şirketinde işe başladı. İki kardeş aynı şirkette kabin memuru olarak görev yapıyordu.

4 İddiaya göre, Mina Başaran ve arkadaşlarını taşıyacak uçakta, Ela Uslu grip olan kardeşi Eda Uslu yerine görev alacaktı. Ancak, Eda Uslu'nun kardeşine "Ben iyiyim" diyerek uçmaya karar verdiği öğrenildi.

5 Başaran Holding yöneticisi Mina Başaran'ın Dubai'deki bekârliğa veda partisinde 7 arkadaşı vardı.

6 Mina Başaran'ın, üç kişiyi daha davet ettiği öğrenildi. O isimler; Burcu Delibalta, Selen Somer ve Sevgi Akyol. Bazı gazetelere yansıyan haberlere göre Burcu Delibalta'nin küçük bir uçakla yolculuk yapmamak için, diğer iki ismin ise işleri nedeniyle son anda Dubai'ye gitmekten vazgeçtikleri belirtildi.

7 Burcu Delibalta, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın Dubai davetini "Küçük uçak korkum var" diyerek geri çevirmiş.

8 İşi çıktığı için son anda seyahate katılamayan bir diğer isim ise Selen Somer.

9 Mina Başaran'ın çocukluk arkadaşı, yolculardan Zeynep Coşkun'un da küçük uçaktan korktuğu idda edildi. Coşkun'un Dubai'ye gitmek için tarifeli uçaktan bilet aldığı ancak, daha sonra gruptan ayrılmamak için firkini değiştirerek uçağa bindiği belirtildi.