Son balıklar tezgahta: Av sezonu 15 Nisan'da bitecek
Karadeniz’in hırçın sularından çıkarak sofraları şenlendiren sezonun son balıkları, tezgahları süslüyor. 1 Eylül’de balıkçıların ‘Vira Bismillah’ diyerek başladığı deniz av sezonu, 15 Nisan'da bitecek.
Yumurtlama dönemine girecek mezgit, hamsi, istavrit, çinekop ve barbun gibi deniz balıkları 15 Nisan’dan itibaren avlanamayacak. Bereketli geçen sezondan memnun kaldıklarını ifade eden balıkçılar, vatandaşları sezonun son mevsim balıklarını tüketmeye davet etti.