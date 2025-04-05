Son balıklar tezgahta: Av sezonu 15 Nisan'da bitecek

10 gün sonra tezgahlarda kültür balıklarının satılacağına dikkat çeken balık satıcısı Yaşar Köse, "Sezona palamut ile başladık. Bol ve bereketli başlayan sezonda palamudu hamsi, mezgit, istavrit ve barbun takip eti. Sezondan genel olarak alan da tutan da satan da memnun kaldı.