Son cemre toprağa düştü mü, bahar ne zaman geliyor? 2026 cemre tarihleri
05.03.2026 13:47
NTV - Haber Merkezi
Soğuk havaları arkamızda bırakmaya hazırlandığımız günlerde cemre heycanı tüm doğayı ve insanları sardı. Anadolu geleneğine göre doğa'da baharın gelme aşaması cemre olayı bugün tamamlanıyor. Son cemre bugün toprağa düştü
Anadolu geleneğinde doğanın uyanışı ve baharın gelişi olarak simgelenen cemre üç aşamadan oluşuyor. Önce havaya ardından suya en son toprağa düşen baharın müjdeleyicisi cemre olayı vatandaşların gündeminde önemli yer tutuyor. İlk iki cemrenin düşmesinin ardından herkes merakla son cemreyi bekliyordu. Son cemre toprak anaya düştü mü ne zaman düşecek?
CEMRE TARİHLERİ
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü.
Cemrenin ikincisi ise 26 Şubat'ta suya düştü.
Son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde bekleniyordu. Bugün cemre toprak buluştu. Birçok kültürde yer alan cemre geleneğinin üç halkası da tamamlandıktan sonra baharın geldiğine inanılıyor.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
Cemre düşmesi kültürel bir olay olarak yer alıyor bilimsel temellere dayanmıyor.