Son dakika altın fiyatları 17 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı
Altın fiyatlarında son durum anbean takip ediliyor. Haftanın ilk iş gününde yükselişini sürdüren gram altın 3.517 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Piyasaların gözü altın alış ve satış fiyatlarında! 17 Mart bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?
Altının gramı ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta da altın yükselmeye devam etmişti. Altın alıcı ve satıcıları ise 17 Mart anlık altın fiyatlarını sorguuyor. İşte, bugünkü altın alış ve satış fiyatları...