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Son dakika altın fiyatları 17 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum anbean takip ediliyor. Haftanın ilk iş gününde yükselişini sürdüren gram altın 3.517 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Piyasaların gözü altın alış ve satış fiyatlarında! 17 Mart bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika altın fiyatları 17 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı - 1

Altının gramı ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta da altın yükselmeye devam etmişti. Altın alıcı ve satıcıları ise 17 Mart anlık altın fiyatlarını sorguuyor. İşte, bugünkü altın alış ve satış fiyatları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika altın fiyatları 17 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı - 2

17 MART CANLI ALTIN FİYATLARI

Haftanın ilk iş günü altının alış ve satış fiyatları şöyle:

Ons altın alış fiyatı: 2.983 TL / satış fiyatı: 3.518 TL
Gram altın alış fiyatı: 3.517 TL / satış fiyatı: 3.518 TL

Son dakika altın fiyatları 17 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.773 TL / satış fiyatı: 5.810 TL
Yarım altın alış fiyatı: 11.546 TL / satış fiyatı: 11.619 TL

Son dakika altın fiyatları 17 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı - 4

Tam altın alış fiyatı: 22.701 TL / satış fiyatı: 23.145 TL
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.022 TL / satış fiyatı: 23.141 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

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