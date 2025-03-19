imsakiye

Son dakika altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatlarında son durum günün ilk dakikalarında yatırımcıların ve piyasaların ana gündem maddesi oluyor. 19 Mart günü altın yine rekora koşuyor! Gram altın alış fiyatı 3.578 TL ile güne başladı. Peki, 19 Mart altın kaç TL oldu?

Son dakika altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları - 1

Güncel altın fiyatları yatırımcıların takibinde. Altın son günlerde artışını sürdürüyor. 19 Mart Çarşamba günü de yeni bir atakla başladı. Çeyrek altın bugün 5.884 TL alış fiyatıyla açılışını yaptı. İşte, 19 Mart altın fiyatları canlı...

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Gram altın alış fiyatı: 3.578 TL / satış fiyatı: 3.587 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 5.884 TL / satış fiyatı: 5.930 TL

Son dakika altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları - 3

Yarım altın alış fiyatı: 11.768 TL / satış fiyatı: 11.860 TL
Tam altın alış fiyatı: 23.038 TL / satış fiyatı: 23.489 TL

Son dakika altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.461 TL / satış fiyatı: 23.621 TL
Reşat altını alış fiyatı: 23.493 TL / satış fiyatı: 23.653 TL

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLA!

DAHA FAZLA GÖSTER