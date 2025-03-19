Son dakika altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları
Altın fiyatlarında son durum günün ilk dakikalarında yatırımcıların ve piyasaların ana gündem maddesi oluyor. 19 Mart günü altın yine rekora koşuyor! Gram altın alış fiyatı 3.578 TL ile güne başladı. Peki, 19 Mart altın kaç TL oldu?
Güncel altın fiyatları yatırımcıların takibinde. Altın son günlerde artışını sürdürüyor. 19 Mart Çarşamba günü de yeni bir atakla başladı. Çeyrek altın bugün 5.884 TL alış fiyatıyla açılışını yaptı. İşte, 19 Mart altın fiyatları canlı...