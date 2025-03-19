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Son dakika anlık altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatlarında son durum günün ilk dakikalarında yatırımcıların ve piyasaların ana gündem maddesi oluyor. 19 Mart günü altın yine rekora koşuyor! Gram altın alış fiyatı 3.578 TL ile güne başladı. Peki, 19 Mart altın kaç TL oldu?

Son dakika anlık altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları - 1

Güncel altın fiyatları yatırımcıların takibinde. Altın son günlerde artışını sürdürüyor. 19 Mart Çarşamba günü de yeni bir atakla başladı. Çeyrek altın bugün 5.884 TL alış fiyatıyla açılışını yaptı. İşte, 19 Mart altın fiyatları canlı...

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika anlık altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Gram altın alış fiyatı: 3.629 TL / satış fiyatı: 3.630 TL

Anlık Gram Altın Fiyatı

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.921 TL / satış fiyatı: 6.017 TL

Anlık Çeyrek Altın Fiyatı

Son dakika anlık altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları - 3

Yarım altın alış fiyatı: 11.838 TL / satış fiyatı: 12.017  TL


Tam altın alış fiyatı: 23.038 TL / satış fiyatı: 23.489 TL

Son dakika anlık altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.610 TL / satış fiyatı: 23.969 TL

Anlık Cumhuriyet Altını Fiyatı

Reşat altını alış fiyatı: 23.642 TL / satış fiyatı: 24.004 TL

Anlık Reşat Altını Fiyatı

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