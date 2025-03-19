Son dakika anlık altın fiyatları 19 Mart: Gram altın alış fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları

Güncel altın fiyatları yatırımcıların takibinde. Altın son günlerde artışını sürdürüyor. 19 Mart Çarşamba günü de yeni bir atakla başladı. Çeyrek altın bugün 5.884 TL alış fiyatıyla açılışını yaptı. İşte, 19 Mart altın fiyatları canlı...