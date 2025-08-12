Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Ağustos son deprem ne zaman ve nerede oldu? (AFAD/Kandilli son depremler listesi)

“Son dakika deprem mi oldu” 10 Ağustos’ta Balıkesir’de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı bölgelerde yeni sarsıntılar olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremleri anlık olarak listeliyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yeni artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Deprem listesinde depremin merkez üssü, gerçekleştiği enlem-boylam, derinlik ve büyüklüğü yer alıyor. Kahramanmaraş, Malatya, Balıkesir gibi ilçelerde yeni depremler meydana geldi. Peki Son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? İşte, 12 Ağustos 2025 son dakika deprem listesi…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi yakından takip ediliyor. Yaşadıkları il ve ilçelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, yeni bir deprem meydana gelip gelmediğini merak ediyor. 12 Ağustos’ta son olarak Manisa’da ve Balıkesir’de büyüklüğü üçün üzerinde olan deprem ölçüldü. Balıkesir’de geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen depremin ardından bölgede ufak çaplı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. AFAD paylaştığı verilerde Türkiye genelinde yaşanan son 100 depremi, paylaşıyor. Peki Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, AFAD-Kandilli son depremler…

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir’de 10 Ağustos’ta yaşanan depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak saat 11:43’te Uşak’ta 1.9 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

AFAD’a göre ise Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son 1 saatte 6 artçı sarsıntı yaşandı. Depremlerin büyüklüğü 1.5 ile 2.4 arasında değişiklik gösterdi.

2025-08-12 11:40:23 39.20194 28.10806 7.79 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-12 11:39:41 39.2525 28.07111 7.02 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-12 11:39:22 39.175 28.15972 6.1 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-12 11:37:08 39.20111 28.18556 9.69 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-12 11:34:55 39.20306 28.19611 10.81 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-12 11:33:55 39.19806 28.2025 11.88 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

12 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.08.12 12:06:12 39.1912 28.1067 8.6 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:55:18 39.2018 28.1257 13.5 -.- 3.3 3.0 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:52:06 39.2153 28.0590 7.4 -.- 2.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:45:31 39.2023 28.1345 7.7 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:44:42 39.2467 28.1048 12.1 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:44:15 37.9728 27.1425 6.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.08.12 11:43:14 39.1812 28.1542 5.1 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:39:39 39.3307 28.0415 18.7 -.- 2.6 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:39:21 39.1530 28.2767 10.8 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:34:55 39.1768 28.1902 11.8 -.- 3.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:28:09 39.2198 28.0672 8.9 -.- 2.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:27:15 39.1982 28.1200 8.1 -.- 3.1 3.0 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:24:59 39.2037 28.1083 10.0 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:24:06 39.2312 28.1078 11.2 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:22:43 39.1885 28.1487 10.9 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:22:30 39.1960 28.1817 10.3 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:06:15 39.1787 28.1460 10.9 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:04:11 39.2687 28.1117 9.4 -.- 2.4 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 11:01:29 39.1845 28.1093 19.4 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:49:20 39.2368 28.0185 10.5 -.- 2.9 2.9 KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:48:48 39.2522 28.0240 11.1 -.- 3.2 2.9 KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:46:29 39.2190 28.2333 12.0 -.- 2.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:43:08 39.1803 28.1440 9.7 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:37:03 39.2078 28.1473 12.1 -.- 3.2 3.0 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:31:35 39.1388 28.0840 5.2 -.- 2.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.12 10:31:11 39.2215 28.1145 17.2 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:29:36 39.1953 28.0868 9.6 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:25:41 39.2097 28.1507 12.6 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:19:43 39.2443 28.0443 11.6 -.- 1.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:19:22 39.2447 28.0712 14.6 -.- 2.0 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:11:52 39.2327 28.0990 14.6 -.- 2.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.12 10:08:44 38.1790 38.4870 29.9 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

