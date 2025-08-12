Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Ağustos son deprem ne zaman ve nerede oldu? (AFAD/Kandilli son depremler listesi)
“Son dakika deprem mi oldu” 10 Ağustos’ta Balıkesir’de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı bölgelerde yeni sarsıntılar olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremleri anlık olarak listeliyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yeni artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Deprem listesinde depremin merkez üssü, gerçekleştiği enlem-boylam, derinlik ve büyüklüğü yer alıyor. Kahramanmaraş, Malatya, Balıkesir gibi ilçelerde yeni depremler meydana geldi. Peki Son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? İşte, 12 Ağustos 2025 son dakika deprem listesi…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi yakından takip ediliyor. Yaşadıkları il ve ilçelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, yeni bir deprem meydana gelip gelmediğini merak ediyor. 12 Ağustos’ta son olarak Manisa’da ve Balıkesir’de büyüklüğü üçün üzerinde olan deprem ölçüldü. Balıkesir’de geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen depremin ardından bölgede ufak çaplı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. AFAD paylaştığı verilerde Türkiye genelinde yaşanan son 100 depremi, paylaşıyor. Peki Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, AFAD-Kandilli son depremler…