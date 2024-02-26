SON DAKİKA | Elazığ’da krom madeninde göçük: 4 işçi kurtarıldı

Elazığ’ın Palu ilçesindeki krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 1’i kendi imkanlarıyla göçük altından çıkarken, 3 işçi ekipler tarafından kurtarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, işçilerden 1’inin hastaneye kaldırıldığı bildirilirken diğer 3 işçinin durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA | Elazığ’da krom madeninde göçük: 4 işçi kurtarıldı - 1

Elazığ Palu’daki krom madeninde saat 10.00 sıralarında göçük meydana geldi.

Göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı.

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SON DAKİKA | Elazığ’da krom madeninde göçük: 4 işçi kurtarıldı - 2

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA | Elazığ’da krom madeninde göçük: 4 işçi kurtarıldı - 3

Göçük altında kalan işçilerden 1’i kendi imkanlarıyla toprak altından çıktı.

Ekipler, göçük altında kalan 3 işçiyi bulundukları yerden çıkardı.

SON DAKİKA | Elazığ’da krom madeninde göçük: 4 işçi kurtarıldı - 4

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Krom madenindeki göçüğe ilişkin Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SON DAKİKA | Elazığ’da krom madeninde göçük: 4 işçi kurtarıldı - 5

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada işçilerden birinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bakanlık 3 işçinin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

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