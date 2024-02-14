SON DAKİKA | Erzincan İliç'teki maden kazasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
SON DAKİKA HABERİ: Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasına ilişkin yürütülen adli soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin saha sorumlusu olduğu öğrenildi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninde yaşanan heyelan sonrası, toprak altında kalan işçileri arama çalışması sürüyor.
ERZİNCAN İLİÇ'TE ALTIN MADENİNDE HEYELAN NEDEN OLDU? YIĞIN LİÇ NEDİR?
Felakete ilişkin başlatılan soruşturmada ise yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma çerçevesinde 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 1’inin saha sorumlusu olduğu öğrenildi.