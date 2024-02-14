SON DAKİKA | Erzincan İliç'teki maden kazasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ: Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasına ilişkin yürütülen adli soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin saha sorumlusu olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Erzincan İliç'teki maden kazasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı - 1

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninde yaşanan heyelan sonrası, toprak altında kalan işçileri arama çalışması sürüyor.

ERZİNCAN İLİÇ'TE ALTIN MADENİNDE HEYELAN NEDEN OLDU? YIĞIN LİÇ NEDİR?

Felakete ilişkin başlatılan soruşturmada ise yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 1’inin saha sorumlusu olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA | Erzincan İliç'teki maden kazasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı - 2

9 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle 9 işçi heyelan altında kaldı.

VİDEO - TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

SON DAKİKA | Erzincan İliç'teki maden kazasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı - 3

SİYANÜR TEHLİKESİ VAR MI?

Kurtarma çalışmaları ikinci gününe girerken, işçilerden henüz bir haber yok.

Madende altını ayrıştırmak için siyanür kullanılması endişe yarattı. Ancak yapılan açıklamada tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

SON DAKİKA | Erzincan İliç'teki maden kazasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı - 4
SON DAKİKA | Erzincan İliç'teki maden kazasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı - 5
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