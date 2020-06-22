SON DAKİKA HABERİ: Bursa Kestel'deki selde 4 ölü, 2 kayıp

Bursa'nın Kestel ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sel felaketine neden oldu. Sele kapılan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Kayıp olan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Soylu da gece felaket bölgesine ulaştı ve incelemelere başladı.

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NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 22.06.2020 - 05:39

Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde yürüttükleri selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarında, dere yatağında 2 kişinin cesedine ulaştı. Araçlara gerilen halatlarla dere yatağına inen ekipler, 2 kişinin cansız bedenini yukarı çıkardı. Ambulanslara konulan cesetler, Bursa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kaybolan diğer 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. VİDEO: NTV EKİBİ FELAKET BÖLGESİNDE





Bunun üzerine Bursa Valiliğince oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince olaya müdahale edildiği duyurulan açıklamada, Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın (22) cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 18.48 sıralarında AFAD'a, Kestel ilçesine bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde sel meydana geldiği ihbarında bulunulduğu belirtildi.Bunun üzerine Bursa Valiliğince oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince olaya müdahale edildiği duyurulan açıklamada, Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın (22) cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMASINA 257 KİŞİLİK EKİPLE DEVAM EDİLİYOR Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayacık Mahallesi'nde aynı aileden 7 kişi sele kapılırken 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 5 kişi sele kapılmış, bunlardan 1 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerine 37 AFAD, 50 STK olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeli ile beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 Acil Servis ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı 24 tim ve 1 JAK timi ile beraber toplam 134 jandarma personeli ile toplam 257 personelle arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

Ayrıca açıklamada, Orhangazi ilçesi Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde sel nedeniyle hasar meydana geldiği aktarıldı.



Valiliğin açıklamasında, "Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık mahallelerimizde oluşan hasar nedeniyle her mahallemize ayrı ayrı olmak üzere 4 kamyon, 2 greyder, 4 kepçe görevlendirilmiş olup hem Orhangazi ilçemizde hem de Kestel ilçemizin bağlı mahallelerinde çalışmalar sabaha kadar bitirilecektir." ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU BÖLGEDE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağışın sele neden olduğu



İlçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orhangazi'den başlayan ve Bursa merkeze doğru etkisi hissedilen yağmur mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddetle yağmaya başlayınca hemen Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile tüm ekiplerin gerekli tedbirleri aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa 'nın Kestel ilçesindeki bölgeye ulaştı.İlçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orhangazi'den başlayan ve Bursa merkeze doğru etkisi hissedilen yağmur mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddetle yağmaya başlayınca hemen Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile tüm ekiplerin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Özellikle Kestel ve Orhangazi'nin ciddi miktarda yağış aldığını belirten Soylu, şöyle devam etti:



"(Kayacık'ta) 7 kişinin bulunduğu bir evde 5 kişi kayıp. Bir de Dudaklı'da 22 yaşında Kader kızımız hayatını kaybetti. Toplam 6 kişi. Bir kişi bulundu, bahsettiğim evden. Onun şimdi kimlik tespit çalışmalarını yapmaya çalışıyorlar. Diğerleriyle ilgili de şu anda 257 kişiden oluşan arama kurtarma, AFAD, UMKE, 112, sivil toplum kuruluşları, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyeler hep birlikte bir arama kurtarma yapılıyor."

Soylu, yağışın ani şekilde bastırmasından dolayı bölgedeki derenin debisinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.



Söz konusu derede ağaçlıkların bulunduğunu dile getiren Soylu, bu durumun arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilememesi temennisinde bulundu.

"MEVSİM NORMALLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE BİR DURUM SÖZ KONUSU" Bakan Soylu, kaybolan 4 kişiyle ilgili şunları kaydetti:



"Ümidimiz onlara sağ ulaşabilmektir. Tüm gayretimiz bunun için. Tüm arama kurtarmacı arkadaşlarımız bu konuda gayret göstermektedirler. Biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız (Alinur Aktaş) yağmurun şiddetini özellikle gösterdi. Hakikaten araçları alıp sürüklediği, üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Yani mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu. Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda bu kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah. Arkadaşlarımız çaba sarf edecekler.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın, bölgede gerekli hasar tespit çalışmalarına başlanacağı bilgisini verdiğini aktaran Soylu, hasar tespiti yapıldıktan sonra vatandaşların mağduriyetlerine cevap verileceğini belirtti.



Buradaki incelemelerinin ardından sel nedeniyle engelli Kader Akbaba'nın hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'ne geçen Soylu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Soylu, daha sonra Kestel Belediyesi'ne giderek, burada oluşturulan kriz masasında koordinasyon toplantısına katıldı.

"TÜM EKİPLER SAHADA" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu selin yaşandığı bölgede hayatı normale döndürebilmek için günün ilk ışıklarına kadar gayret sarf edeceklerini bildirdi. İtfaiye ekipleri, kırsal Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde sel sularının sürüklemesiyle kullanılamaz hale gelen ve yolları kapatan araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor. Fen İşleri ve BUSKİ görevlileri de iş makineleriyle, sel sularının getirdiği toprak ve kaya parçalarını temizleyerek kapanan yolları açıyor.



Mahalle sakinleri ve ekiplerin yiyecek, içecek ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kumanyalarla karşılanıyor.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yol işleri ekipleri, 3 ekskavatör, 3 loder, 3 bekoloder ve 16 kamyon ile BUSKİ görevlileri 8 kamyon, 12 bekoloder ve 3 ekskavatör ile Kestel Belediyesi personeli de bir bekoloder, bir loder, bir ekskavatör ve 3 kamyonla çalışma yürütüyor.



Yağıştan etkilenen, Kestel'in Kayacık, Gürsu'nun Kazıklı, Orhangazi'nin Yenisölöz ve Bayırköy, Yenişehir'in Paşayayla ve Kıblepınar, İznik'in Mustafalı ve Müşküle mahallelerinde de çalışmalar sürüyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır , Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde incelemelerde bulundu.

"YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ" Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Büyükşehir Belediyesinin tüm ekiplerinin sahadaki çalışmalarını büyük bir özen ve gayretle sürdürdüğünü bildirdi.



BUSKİ, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgede olduğunu belirten Aktaş, "Vatandaşımızın hiçbir endişesi olmasın. Günün ilk ışıklarına kadar Dudaklı'yı ve Narlıdere'yi temizleyerek hayatı normale döndürmek için gayret sarf edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız, zorlukları birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.



Aktaş, Kestel ilçesinin Kayacık ve Aksu ile Orhangazi ilçesinin Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde de selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki sele ilişkin, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi. Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız."