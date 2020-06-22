SON DAKİKA HABERİ: Bursa Kestel'deki selde 4 ölü, 2 kayıp

NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 22.06.2020 - 05:39 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 07:36
Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ekipler, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde yürüttükleri selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarında, dere yatağında 2 kişinin cesedine ulaştı.
Araçlara gerilen halatlarla dere yatağına inen ekipler, 2 kişinin cansız bedenini yukarı çıkardı. Ambulanslara konulan cesetler, Bursa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, kaybolan diğer 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kayacık Mahallesi'nde aynı aileden 7 kişi sele kapılırken 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 5 kişi sele kapılmış, bunlardan 1 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerine 37 AFAD, 50 STK olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeli ile beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 Acil Servis ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı 24 tim ve 1 JAK timi ile beraber toplam 134 jandarma personeli ile toplam 257 personelle arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın, bölgede gerekli hasar tespit çalışmalarına başlanacağı bilgisini verdiğini aktaran Soylu, hasar tespiti yapıldıktan sonra vatandaşların mağduriyetlerine cevap verileceğini belirtti.
Buradaki incelemelerinin ardından sel nedeniyle engelli Kader Akbaba'nın hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'ne geçen Soylu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Soylu, daha sonra Kestel Belediyesi'ne giderek, burada oluşturulan kriz masasında koordinasyon toplantısına katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu selin yaşandığı bölgede hayatı normale döndürebilmek için günün ilk ışıklarına kadar gayret sarf edeceklerini bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kırsal Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde sel sularının sürüklemesiyle kullanılamaz hale gelen ve yolları kapatan araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor. Fen İşleri ve BUSKİ görevlileri de iş makineleriyle, sel sularının getirdiği toprak ve kaya parçalarını temizleyerek kapanan yolları açıyor.
Mahalle sakinleri ve ekiplerin yiyecek, içecek ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kumanyalarla karşılanıyor.
Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yol işleri ekipleri, 3 ekskavatör, 3 loder, 3 bekoloder ve 16 kamyon ile BUSKİ görevlileri 8 kamyon, 12 bekoloder ve 3 ekskavatör ile Kestel Belediyesi personeli de bir bekoloder, bir loder, bir ekskavatör ve 3 kamyonla çalışma yürütüyor.
Yağıştan etkilenen, Kestel'in Kayacık, Gürsu'nun Kazıklı, Orhangazi'nin Yenisölöz ve Bayırköy, Yenişehir'in Paşayayla ve Kıblepınar, İznik'in Mustafalı ve Müşküle mahallelerinde de çalışmalar sürüyor.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır , Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki sele ilişkin, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi.
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız."