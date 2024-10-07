SON DAKİKA HABERİ: Cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebekten acı haber geldi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde olan ancak son günlerde durumu daha da ağırlaşan Sıla bebek, öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.