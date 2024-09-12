SON DAKİKA HABERİ: Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haber
SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ’da cinsel istismara maruz bırakılan ve dövülen Sıla bebek’ten kötü haber geldi. Sıla bebek, beyin kanaması tanısıyla tedavi altına alındığı hastanede entübe edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bebeğin kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Sıla ile ilgili başlatılan soruşturmada anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu beş şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılıp, dövülen 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haber geldi.
Sıla bebek, entübe edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla’nın kardeşinin ise devlet koruması altına alındığını duyurdu.