SON DAKİKA HABERİ | DEM Parti'den Abdullah Öcalan başvurusu

MHP lideri, “Ahmet Türk değerli bir şahsiyet, ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağalığın kapısı açık olur.” dedi.