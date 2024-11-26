SON DAKİKA HABERİ | DEM Parti'den Abdullah Öcalan başvurusu

Ankara siyasetinde bugün hareketli saatler yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” dedi. Bu açıklamanın ardından Bahçeli ile DEM Partili Ahmet Türk’ün görüşeceği iddia edildi. Bahçeli, görüşme iddialarına ilişkin, “Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz.” dedi. DEM Parti’den yapılan son açıklamada ise terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ | DEM Parti'den Abdullah Öcalan başvurusu - 1

Siyasetin gündemi yoğun…

Ankara’da bugün grup toplantıları gerçekleşiyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | DEM Parti'den Abdullah Öcalan başvurusu - 2

BAHÇELİ'DEN AHMET TÜRK AÇIKLAMASI

Bu açıklamanın hemen ardından Bahçeli ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk arasında bir görüşme olacağı iddia edildi.

Bahçeli haberler üzerine gazetecilere açıklama yaptı.

SON DAKİKA HABERİ | DEM Parti'den Abdullah Öcalan başvurusu - 3

MHP lideri, “Ahmet Türk değerli bir şahsiyet, ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağalığın kapısı açık olur.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ | DEM Parti'den Abdullah Öcalan başvurusu - 4

Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından DEM Parti’den yeni bir adım geldi.

DEM Parti, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Başvurunun sonucuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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