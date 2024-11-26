SON DAKİKA HABERİ | DEM Parti'den Abdullah Öcalan başvurusu
Ankara siyasetinde bugün hareketli saatler yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” dedi. Bu açıklamanın ardından Bahçeli ile DEM Partili Ahmet Türk’ün görüşeceği iddia edildi. Bahçeli, görüşme iddialarına ilişkin, “Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz.” dedi. DEM Parti’den yapılan son açıklamada ise terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldığı bildirildi.
Siyasetin gündemi yoğun…
Ankara’da bugün grup toplantıları gerçekleşiyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” açıklamasında bulundu.