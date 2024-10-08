SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı
SON DAKİKA HABERİ: Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.
Münevver Karabulut’u vahşi bir cinayet sonucu öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında kaldığı Silivri Cezaevi’nde intihar etti.
Aradan geçen 10 yıl boyunca Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin birçok iddia gündeme geldi.