SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı - 1

Münevver Karabulut’u vahşi bir cinayet sonucu öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında kaldığı Silivri Cezaevi’nde intihar etti.

Aradan geçen 10 yıl boyunca Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin birçok iddia gündeme geldi.

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SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı - 2

MEZARININ AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Garipoğlu’nun ölmediği, mezarda başka bir cesedin olabileceği de bu iddialardan biriydi.

Cem Garipoğlu’nun cezaevinde yaşamına son vermesiyle ortaya çıkan tartışmalar sonucunda geçen haftalarda Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verildi.

SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı - 3

KAFATASI VE KEMİKLER ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Garipoğlu’nun mezarı geçen hafta geniş güvenlik önlemleri altında açıldı.

Mezardan çıkan kafatası ve kemikler biraraya getirilerek Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı - 4

CEM GARİPOĞLU'NUN DNA İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Mezardan çıkan kafatası, kemik ve dişler üzerindeki inceleme tamamlandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemenin sonucunu açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı - 5

DNA CEM GARİPOĞLU'NA AİT ÇIKTI

Başsavcılık, mezardaki kemiklerden alınan DNA’nın Cem Garipoğlu’nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir.”

SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı - 6
SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı - 7
SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı - 8
SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı - 9
SON DAKİKA HABERİ | DNA sonucu belli oldu, mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı - 10
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