SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor

SON DAKİKA HABERİ: Hindistan’dan Almanya’ya giden bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Bomba alarmı nedeniyle havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı, Erzurum hava sahası kapatıldı. NTV yayınına katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “İhbar havada yapılmış. Bir yolcu peçeteye ‘Uçakta bomba var’ diye yazmış.” dedi. Yolcuların terminal binasına alındığını aktaran Vali Çiftçi, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü ve bitiş için süre veremediklerini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 1

Son dakika haberi! Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 2

HİNDİSTAN'DAN ALMANYA'YA GİDİYORDU

Hindistan’dan Almanya’ya giden bir yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 3

ERZURUM HAVA SAHASI KAPATILDI

Havalimanındaki ekipler alarma geçerken, kentte hava sahası trafiğe kapatıldı.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 4

UÇAKTA 247 KİŞİ VARDI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uçakta 234 yolcu ve 13 mürettebat olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 5

NTV yayınına katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “Bagajların indirilmesi tamamlandı. Ekiplerin aramaları devam ediyor. Arkadaşlar tüm detayları gözden geçiriyorlar.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 6

"PEÇETEYE 'UÇAKTA BOMBA VAR' YAZMIŞ"

Vali Çiftçi, bomba ihbarının uçakta peçeteye yazılan bir not nedeniyle yapıldığını anlattı.

Çiftçi, “İhbar havada yapılmış. Bir yolcu peçeteye ‘Uçakta bomba var.’ diye yazmış.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 7

Bomba alarmı nedeniyle havalimanı çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 8

Ekiplerin havalimanındaki çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 9

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Bugün, Vistara Havayolları’na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde “Uçakta bomba olduğu” yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 10

234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde uçaktan indirildiğini belirten Yerlikaya, 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir." dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 11

Yerlikaya, "Havaalanında Afad, İtfaiye, Sağlık, Emniyet, UMKE ve DHMİ Ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Erzurum Havaalanımıza saat 21:00’e kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 12
SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 13
SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 14
SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 15
SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor - 16
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