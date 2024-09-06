SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.



Yerlikaya, "Bugün, Vistara Havayolları’na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde “Uçakta bomba olduğu” yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır." şeklinde konuştu.