SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralı çıkarıldı

BİNANIN ZEMİN KATINDA İŞ YERİ VAR

Binanın zemin katının bir iş yeri olduğu bilgisini veren Vali Gül, bir üst katta büro bulunduğunu sonraki katlarda ise ailelerin yaşadığını ifade etti.

İlerleyen saatlerde bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gül, “Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde, adli ve idari süreç devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbarı ya da tespitimiz yok.” diye konuştu.