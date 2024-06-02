SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralı çıkarıldı
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yıkılan binanın enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, enkazdan 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.