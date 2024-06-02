SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yıkılan binanın enkazından 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, enkaz altında 2 kişinin olduğunu söyledi.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.
İstanbul Valisi Davut Gül, 1988 yılında inşa edilen binanın enkazdan 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.
Vali Gül, enkaz altında 2 kişi olduğunu açıkladı.
Binanın zemin katının bir iş yeri olduğu bilgisini veren Vali Gül, bir üst katta büro bulunduğunu sonraki katlarda ise ailelerin yaşadığını ifade etti.