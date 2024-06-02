SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1988 yılında inşa edilen binanın enkazdan 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.

Vali Gül, enkaz altında 2 kişi olduğunu açıkladı.

Binanın zemin katının bir iş yeri olduğu bilgisini veren Vali Gül, bir üst katta büro bulunduğunu sonraki katlarda ise ailelerin yaşadığını ifade etti.