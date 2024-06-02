SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yıkılan binanın enkazından 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, enkaz altında 2 kişinin olduğunu söyledi.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 1

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1988 yılında inşa edilen binanın enkazdan 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.

Vali Gül, enkaz altında 2 kişi olduğunu açıkladı.

Binanın zemin katının bir iş yeri olduğu bilgisini veren Vali Gül, bir üst katta büro bulunduğunu sonraki katlarda ise ailelerin yaşadığını ifade etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 2

Olay yerine sevk edilen ekiplerin, enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Enkaz alanına çıkan caddelerde, ekiplerin bölgeye hızlı ulaşabilmesi için emniyet şeritleri oluşturuldu.

Bölgede polis de güvenlik önlemi aldı.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 3

7 KİŞİ YARALI KURTARILDI

AFAD, itfaiye ve belediyeye bağlı ekipler enkaz altından 7 kişinin yaralı olarak kurtardı.

7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, bina enkazında 2 kişinin bulunduğunu söyledi.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 4
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 5
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 6
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 7
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 8
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 9
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 10
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 11
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 12
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 13
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 14
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 15
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 16
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında - 17
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