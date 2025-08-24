SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Zekeriyaköy'de orman yangını

İstanbul Zekeriyaköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahelesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına helikopter de katıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

