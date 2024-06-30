SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı
SON DAKİKA HABERİ: İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Sanayi tipi tüpün neden olduğu patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi de yaralandı. Patlama bölgede bulunan 7'si ağır 9 binada hasara neden oldu. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, sanayi tüpünü değiştiren kişi ve işletme sahibi gözaltına alındı.
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Yeni görüntü: İzmir'de binada patlama anı
Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ'ın (24) yaşamlarını kaybettiği öğrenilirken, kardeşlerden Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz'ın olay esnasında restoranda bulundukları Torbalı Devlet Hastanesi morguna gelen yakınları tarafından ifade edildi. Patlamada 63 kişi ise yaralandı.
Sanayi tüpünü değiştiren kişi gözaltına alındı. Aranan işletme sahibinin jandarmaya teslim olmasıyla gözaltı sayısı 2'ye çıktı.
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