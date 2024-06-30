SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı

AFAD BAŞKANI: BİNANIN AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

AFAD Başkanı Okay Memiş, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerimiz ilk incelemelerini yaptılar ve öncelikle patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettiler. AFAD olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, "İzmir'de Torbalı'da bulunduğunuz bu sokakta bir patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaklaşık 63 vatandaşımız da yaralandı. Bu arada yaralı sayısı epeyce fazla ancak şu ana kadar hastanelerde kalan sadece 9-10 yaralı bulunmaktadır, onların da sağlık çalışanlardan aldığımız bilgiye göre hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İnşallah sabaha kadar da taburcu edilmeleri beklenmektedir. Patlama çok aniden oldu ve maalesef o ilk etapta basıncın etkisiyle tesadüfen yoldan geçen vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini tespit etmiş bulunmaktayız" dedi.