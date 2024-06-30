SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Sanayi tipi tüpün neden olduğu patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi de yaralandı. Patlama bölgede bulunan 7'si ağır 9 binada hasara neden oldu. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, sanayi tüpünü değiştiren kişi ve işletme sahibi gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 1

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Yeni görüntü: İzmir'de binada patlama anı

Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ'ın (24) yaşamlarını kaybettiği öğrenilirken, kardeşlerden Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz'ın olay esnasında restoranda bulundukları Torbalı Devlet Hastanesi morguna gelen yakınları tarafından ifade edildi. Patlamada 63 kişi ise yaralandı. 

Sanayi tüpünü değiştiren kişi gözaltına alındı. Aranan işletme sahibinin jandarmaya teslim olmasıyla gözaltı sayısı 2'ye çıktı. 

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SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 2

Barış Manço Caddesi’nde yaşanan patlama büyük bir gürültüyle gerçekleşti.

Caddeyi savaş alanına çeviren patlamada yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, enkaza dönüşen iş yerinden yaralıları çıkardı.

SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 3

AFAD BAŞKANI: BİNANIN AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

AFAD Başkanı Okay Memiş, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerimiz ilk incelemelerini yaptılar ve öncelikle patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettiler. AFAD olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, "İzmir'de Torbalı'da bulunduğunuz bu sokakta bir patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaklaşık 63 vatandaşımız da yaralandı. Bu arada yaralı sayısı epeyce fazla ancak şu ana kadar hastanelerde kalan sadece 9-10 yaralı bulunmaktadır, onların da sağlık çalışanlardan aldığımız bilgiye göre hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İnşallah sabaha kadar da taburcu edilmeleri beklenmektedir. Patlama çok aniden oldu ve maalesef o ilk etapta basıncın etkisiyle tesadüfen yoldan geçen vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini tespit etmiş bulunmaktayız" dedi.

SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 4

9 BİNADA HASAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, çevredeki binalarda hasar oluştuğunu söyledi.

Vali Elban, patlamada hasar alan binalarda yaşayan vatandaşların geçici konaklamaları için tedbirler alındığını söyledi.

Patlama 7'si ağır 9 binada hasara yol açtı. İlk belirlemelere göre binaların taşıyıcı kolonlarında sıkıntı olmadığı, çökme riski olmadığı belirlendi.

SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 5

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Torbalı’daki patlamaya ilişkin 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 6

MÜFETTİŞLER İNCELEME YAPACAK

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da patlamaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini söyledi.

Işıkhan, “Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı Müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 7

PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, patlamadan etkilenenler ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz olay yerine intikal ederek, patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin."

SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 8

TORBALI'DAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

Torbalı’daki patlama güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde iş yerinde büyük bir patlama meydana geldiği ve vatandaşların kaçıştığı görülüyor.

SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 9

Patlamanın meydana geldiği iş yerinin daha önce çekilen bir fotoğrafı...

SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 10
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 11
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 12
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 13
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 14
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 15
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 16
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 17
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 18
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 19
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 20
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 21
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 22
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 23
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 24
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 25
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 26
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 27
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 28
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 29
SON DAKİKA HABERİ | İzmir Torbalı’da bir binada patlama: 5 ölü, 63 yaralı - 30

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