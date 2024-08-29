SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Sefaköy’de metrobüs kazası yaşandı. Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün, başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada 2'si ağır 38 kişi de yaralandı. Kazaya karışan metrobüsler olay yerinden kaldırılırken, seferler her iki yönde de kontrollü olarak yeniden yapılmaya başlandı. İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 1

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 kişi yaralandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 2

Kaza metrobüs hattının Sefaköy mevkisinde meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 3

Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı.

Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 4

İKİ KİŞİ METROBÜSÜN ALTINDA KALDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 5

1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 38 YARALI

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

2'si ağır 38 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 6

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 7

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler bir süre yapılamadı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 8

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 9

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kaza ilk belirlemelere göre Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 10

Metrobüs şoförü, ana yola girmesi gereken yerde, yola girmeyip metrobüs yolunda devam etti.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 11

Yönlendirme aracını son anda gören şoför ani bir fren yaptı ancak fren yeterli olmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 12

Direksiyonu sağa kıran şoför, ters yönde giden başka bir metrobüse ortadan çarptı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 13

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Kaza yapan metrobüste bulunan bir yolcu, “Metrobüste orta yerdeydim nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda oldu.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 14

"ÇALIŞMADAN DOLAYI İÇERİ GİRERKEN ÇARPIŞMA OLDU"

Bir başka yolcu ise, “Orta kapıda sağdaydım ben. Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu.” diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 15

Seferler yapılamayınca vatandaşların metrobüs hattında yürüdüğü görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı - 16

BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Metrobüs kazası sonrası her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken, uzun araç kuyrukları meydana geldi.

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