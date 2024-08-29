SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Sefaköy’de metrobüs kazası yaşandı. Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün, başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada 2'si ağır 38 kişi de yaralandı. Kazaya karışan metrobüsler olay yerinden kaldırılırken, seferler her iki yönde de kontrollü olarak yeniden yapılmaya başlandı. İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 kişi yaralandı.