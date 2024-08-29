SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 38 yaralı

"ÇALIŞMADAN DOLAYI İÇERİ GİRERKEN ÇARPIŞMA OLDU"

Bir başka yolcu ise, “Orta kapıda sağdaydım ben. Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu.” diye konuştu.