SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 53 yaralı

"KAZANIN SEBEBİ İNCELEME SONRASI BELİRLENECEK"

Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de basın mensuplarına açıklama yaptı.



Bir gazetecinin şoförlerin eğitimsizliği konusunun gündeme geldiğini söylemesi üzerine Çebi, metrobüs şoförlerinin sürekli eğitimden geçtiklerini ve profesyonel olduklarını kaydetti.



Eğitimlerin verildiğini ancak bu tip kazaların olabileceğini dile getiren Çebi, "Üzücü bir kaza. Teknik insanların yapacağı çalışmalarla kazanın sebebinin ne olduğu illaki ortaya çıkacak ama ilk bakışta -bunlar teyide muhtaç- savrulduğuna göre biraz hızlı olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Çebi, Sefaköy'de metrobüs yolunda yapılan Beyaz Yol çalışmasının kazaya etkisinin sorulması üzerine, "Yol çalışması var tabii. Bu yollarda sürekli çalışma vardır. Yolun bakımı açısından ve daha doğrusu bu arızaların, kazaların önlenmesi açısından yol çalışmaları devamlı yapılıyor. Ama yol çalışması olmamış olsaydı bu kaza meydana gelmezdi diyemeyiz." diye konuştu.