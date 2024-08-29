SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Sefaköy’de metrobüs kazası yaşandı. Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün, başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada 45 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin iki şoför ve bir denetim amiri gözaltına alındı. Kazaya karışan metrobüsler olay yerinden kaldırılırken, seferler her iki yönde de kontrollü olarak yeniden yapılmaya başlandı.
İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.