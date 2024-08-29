SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Sefaköy’de metrobüs kazası yaşandı. Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün, başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada 45 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin iki şoför ve bir denetim amiri gözaltına alındı. Kazaya karışan metrobüsler olay yerinden kaldırılırken, seferler her iki yönde de kontrollü olarak yeniden yapılmaya başlandı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 1

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 2

Kaza metrobüs hattının Sefaköy mevkisinde meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 3

Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı.

Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 4

İKİ KİŞİ METROBÜSÜN ALTINDA KALDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 5

1 ÖLÜ, 45 YARALI

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

45 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren Uçar’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 6

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 7

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler bir süre yapılamadı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 8

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında, iki şoför ve bir denetim amiri gözaltına alındı.

Soruşturmada kazanın incelenmesi için bilirkişi görevlendirmesi yapılırken, yetkililerden olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de istendi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunduğu sırada gerçekleşen kaza ile ilgili X üzerinden bir açıklama yayımlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 9

"KAZANIN SEBEBİ İNCELEME SONRASI BELİRLENECEK"

Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bir gazetecinin şoförlerin eğitimsizliği konusunun gündeme geldiğini söylemesi üzerine Çebi, metrobüs şoförlerinin sürekli eğitimden geçtiklerini ve profesyonel olduklarını kaydetti.

Eğitimlerin verildiğini ancak bu tip kazaların olabileceğini dile getiren Çebi, "Üzücü bir kaza. Teknik insanların yapacağı çalışmalarla kazanın sebebinin ne olduğu illaki ortaya çıkacak ama ilk bakışta -bunlar teyide muhtaç- savrulduğuna göre biraz hızlı olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çebi, Sefaköy'de metrobüs yolunda yapılan Beyaz Yol çalışmasının kazaya etkisinin sorulması üzerine, "Yol çalışması var tabii. Bu yollarda sürekli çalışma vardır. Yolun bakımı açısından ve daha doğrusu bu arızaların, kazaların önlenmesi açısından yol çalışmaları devamlı yapılıyor. Ama yol çalışması olmamış olsaydı bu kaza meydana gelmezdi diyemeyiz." diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 10

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kaza ilk belirlemelere göre Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandı.

Metrobüs şoförü, ana yola girmesi gereken yerde, yola girmeyip metrobüs yolunda devam etti.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 11

Yönlendirme aracını son anda gören şoför ani bir fren yaptı ancak fren yeterli olmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 12

Direksiyonu sağa kıran şoför, ters yönde giden başka bir metrobüse ortadan çarptı.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 13

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Kaza yapan metrobüste bulunan bir yolcu, “Metrobüste orta yerdeydim nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda oldu.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 14

"ÇALIŞMADAN DOLAYI İÇERİ GİRERKEN ÇARPIŞMA OLDU"

Bir başka yolcu ise, “Orta kapıda sağdaydım ben. Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu.” diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 15

Seferler yapılamayınca vatandaşların metrobüs hattında yürüdüğü görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 45 yaralı - 16

BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Metrobüs kazası sonrası her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken, uzun araç kuyrukları meydana geldi.

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