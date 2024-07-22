SON DAKİKA HABERİ: Mahkemeden Dilan Polat kararı
SON DAKİKA HABERİ: Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın tutukluluğuna yapılan itiraz karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Dilan Polat’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında açılan ve ilk duruşmasının eylül ayında görülmesine karar verilen dava kapsamında, 5 sanığın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Aralarında Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.
Aynı gün itirazı değerlendiren Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Engin Polat'ında arasında bulunduğu 4 sanık hakkındaki itirazı reddetti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin bugün yapılmasına karar verdi.
Bugün dosyayı yeniden ele alan mahkeme heyeti, Dilan Polat hakkındaki itirazı da reddederek tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.